鉅亨網編譯段智恆 2026-08-05 02:30

川普政府準備對進口多晶矽及相關產品設定最低價格並加徵關稅，將這項太陽能板與半導體的關鍵原料，納入美國抗衡中國人工智慧 (AI) 與能源產業的重要戰略。相關決定預計本月稍晚公布。

《路透》周二 (4 日) 援引四名知情人士消息報導，川普政府考慮採取混合制度，結合最低進口價格與關稅，保護 Hemlock Semiconductor 及德國瓦克化學 (Wacker Chemie) 在美國經營的多晶矽工廠，並遏制中國在晶片供應鏈持續擴張的影響力。

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其中兩名人士表示，計畫可能允許投資美國矽晶圓及太陽能電池產能的進口商，抵銷部分貿易保護措施帶來的成本。目前中國約占全球太陽能製造產能的 80%，美國希望透過相關政策，將更多供應鏈環節移回國內。

多晶矽牽動太陽能與晶片兩大產業

多晶矽是純度極高的矽材料，位於半導體與太陽能製造供應鏈最上游。製造商先將多晶矽加工成矽晶圓，再製成太陽能電池並組裝為太陽能板；半導體製造同樣需要高純度多晶矽。

半導體產業協會 (SIA) 數據顯示，晶片業僅占全球多晶矽需求約 2.4%。然而，太陽能產業龐大的使用量，可協助多晶矽生產商維持規模及產能，間接支撐晶片所需原料的供應。

在休士頓附近經營太陽能板工廠的日本 Toyo 策略長 Rhone Resch 表示，川普政府正發現，美國發展本土半導體製造「其實真的需要太陽能」。Toyo 並計畫投資 3.57 億美元，在附近興建太陽能電池廠。

美國商務部針對多晶矽進口是否威脅國家安全進行長達一年的調查，川普預計將依《貿易擴張法》第 232 條採取行動。該條款授權總統限制被認定威脅國安的進口商品，川普此前已利用這項權力對鋼鐵、汽車及半導體等產品加徵關稅。

中國駐美大使館批評相關調查，敦促美國盡快停止第 232 條關稅措施，並透過平等對話處理各方疑慮。白宮表示不會在川普作出決定前評論，商務部則未回覆詢問。

保護本土產能恐推高能源與科技成本

美國國會 2022 年推出稅務優惠後，國內太陽能製造業快速擴張，但多數投資集中在最後階段的面板組裝，矽晶圓及太陽能電池仍高度依賴進口，因為上游工廠需要更長的投資及建設時間。

不過，美國太陽能製造商協會及跨黨派國會議員警告，在美國多晶矽、矽晶圓與太陽能電池產能足以供應市場前，仍需要南韓 OCI Holdings，以及在馬來西亞和德國設廠的瓦克化學等非中國供應商。

Hemlock 在密西根州設有工廠，是康寧與日本信越半導體的合資企業；瓦克化學則在田納西州營運生產基地。瓦克強調，沒有多晶矽，就不可能發展後續的矽晶圓、晶片及太陽能電池產業。

川普政府必須在扶植本土生產與控制成本之間取得平衡。資料中心建設熱潮正推升晶片及電力需求，太陽能開發商與半導體買方警告，關稅可能提高太陽能電廠成本，並推升消費電子產品與汽車售價。