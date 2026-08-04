鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-08-05 01:00

寶僑 (PG-US) 將斥資 38 億美元收購營養補充品品牌 Thorne，藉此擴大健康與保健事業版圖，並吸引重視健康、偏好高階品牌的年輕消費者。消息帶動寶僑股價周二 (4 日) 一度上漲 1.2%。

寶僑執行長 Shailesh Jejurikar 接受《CNBC》節目「Squawk on the Street」訪問時證實這項交易，表示 Thorne 營運良好、歷史悠久，公司對這項資產感到相當滿意。寶僑此前與英國消費保健公司 Haleon 及聯合利華競逐 Thorne，如今可望贏得收購戰。

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Thorne 成立於 1984 年，產品涵蓋肌酸、孕婦維他命及其他具有科學研究支持的營養補充品。公司 2021 年底上市時估值約 5.25 億美元，2023 年由精品集團 LVMH 支持的私募股權公司 L Catterton 以 6.8 億美元收購並私有化。如今寶僑提出 38 億美元價格，相當於不到三年身價增至逾 5 倍。

Thorne 2025 年營收已突破 5 億美元，2026 年銷售額預估可達 6.5 億美元。執行長 Colin Watts 先前表示，Thorne 未來數年有潛力成為年營收 10 億美元的品牌。目前多數營收來自 40 歲以下消費者，直接面向消費者 (DTC) 的銷售也快速成長。

寶僑旗下已有 Metamucil、Align Probiotic 及 New Chapter 等補充品品牌，與 Oral-B 及 Vicks 一同納入健康照護事業。Thorne 雖然只占寶僑整體產品組合的一小部分，但可協助公司提升高階健康品牌比重，改善核心業務成長停滯的問題。

寶僑最近一季銷量持平，營收表現低於預期，其中健康照護事業更是以銷量計算表現最差的部門。Emarketer 分析師 Rachel Wolff 表示，消費者減少購買清潔劑與尿布等必需品，卻願意增加對營養補充品等健康產品的支出，收購案清楚反映當前需求最強勁的領域。