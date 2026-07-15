鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-15 09:00

被譽為「杭州六小龙」的首家上市公司的群核科技，股價在經歷上市初期的狂飆後持續探底。週二 (14 日) 收低 2.64% 至 8.84 港元，市值約 152.6 億港元，較歷史最高點 48.5 港元重挫超過 80%，離上市首日收盤市值 316.2 億港元已蒸發逾半。

群核科技於今年 4 月 17 日登陸港交所，掛牌首日大漲 144.09%，隨後兩日繼續衝高至 48.5 港元，較發行價累計漲幅達 536.48%，一度觸達 837 億港元市值。分析師指出，這波行情屬典型「稀缺 AI 敘事＋流動性虹吸」，其「全球空間智能第一股」定位填補了港股物理世界 AI 延伸的敘事空白。但有資深從業者坦言，炒作純屬投機已無法估值。

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基本面方面，群核科技去年營收 8.2 億元，經調整淨利 0.57 億元勉強扭虧，但 2023 至 2025 年累計年內虧損仍超 15 億元，且招股書提示今年恐再虧損。

更關鍵的是，群核科技約 90% 收入來自家裝工具「酷家樂」，與房地產下游深度綁定，而市場寄予厚望的空間智能業務佔比極低。