鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-15 21:51

美股主要指數周三 (15 日) 開盤走高，大型科技股上漲帶動大盤表現，最新公布的通膨數據低於預期，也進一步緩解市場對聯準會 (Fed) 今年升息的擔憂。隨著又一項數據顯示物價壓力降溫，美股與美債同步上揚，華爾街進一步下調 Fed 今年升息押注，貨幣市場目前僅完全反映 12 月升息的可能性。

〈美股早盤〉通膨降溫削弱Fed升息押注 主要指數開高、科技股領漲(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲近 140 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲近 80 點或近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數跌 0.7%。台積電 ADR 漲近 0.4%。

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美國最新生產者物價指數 (PPI) 低於預期，顯示通膨壓力有所降溫，帶動美股與美債周三同步走高，華爾街進一步降低對聯準會 (Fed) 今年升息的押注。市場認為，美伊戰爭目前對物價造成的衝擊有限，讓 Fed 有更多空間延後潛在緊縮行動。

貨幣市場目前僅完全反映 Fed 要到 12 月才會升息，短天期美債表現優於殖利率曲線其他部分。美股方面，標普 500 指數連續第二個交易日上漲，投資人除消化通膨數據外，也持續評估最新一波企業財報。

最新數據顯示，能源成本下降協助抑制 6 月通膨壓力。剔除食品與能源的核心 PPI 年增 4.7%，較 5 月上升 0.2%；整體 PPI 年增率則放緩至 5.5%。

Harris Financial Group 分析師 Jamie Cox 表示，2026 年再度升溫的通膨似乎已在上月觸頂，並重新回到美伊衝突前的下降趨勢，這有助於 Fed 避免在供給衝擊期間升息的政策錯誤。

不過，中東局勢仍是市場最大變數之一。隨著美國對伊朗發動更多空襲，國際油價連續第三個交易日上漲。美國總統川普誓言加強轟炸，直到德黑蘭停止攻擊荷姆茲海峽船隻，並同意重新開放這條重要水道為止。

TradeStation 分析師 David Russell 指出，6 月通膨確實呈現降溫，但主要由商品價格而非服務價格帶動，因此 Fed 短期內沒有迫切升息壓力。然而，從較長期角度來看，油價仍掌握通膨走向的主導權。

Russell 警告，能源價格下降雖然在 6 月「救了大局」，但如果荷姆茲海峽遲遲無法重新開放，這項利多很快就可能成為過去式。市場後續將密切關注中東戰事、油價與能源成本變化，以及其是否重新推升通膨並改變 Fed 的利率政策路徑。

截至台北時間周三（15 日）21 時許：

焦點個股：

嬌生 (JNJ-US) 早盤股價上漲 0.35%，至每股 254.75 美元

嬌生周三盤前股價下跌逾 1%，儘管這家製藥巨擘第二季財報優於市場預期。嬌生第二季調整後每股盈餘為 2.90 美元，營收達 253.1 億美元，雙雙高於 LSEG 調查分析師預估的每股 2.85 美元及 250.5 億美元。

PayPal(PYPL-US) 早盤股價上漲 14.29%，至每股 54.14 美元

PayPal 周三盤前股價暴漲 19%，此前《路透》報導，支付公司 Stripe 與私募股權公司 Advent 提出以 530 億美元收購 PayPal。據兩名知情人士透露，這筆交易對 PayPal 的出價為每股 60.50 美元，收購提案已於本月稍早提交。

艾司摩爾 (ASML-US) 早盤股價下跌 0.46%，至每股 1,767.50 美元

艾司摩爾周三盤前股價上漲 3%，這家荷蘭半導體設備大廠公布優於市場預期的季度財報，並再度上調全年財測。艾司摩爾提高全年營收展望，並預估全年毛利率將介於 54% 至 56%，高於先前預估的 51% 至 53%。

今日關鍵經濟數據：