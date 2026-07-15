鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-16 00:00

美股財報季開跑，華爾街分析師目前看法極其樂觀，預估標普 500 成分股企業第 2 季 EPS 將年增約 22%，不過 Piper Sandler 認為，美國企業不但有能力達成位處歷史高檔的獲利表現，甚至有機會超越市場預期。

標普 500 成分股企業第 1 季獲利增幅將近 21%，11 大產業中有六個產業獲利成長達雙位數，且超過八成企業的財報優於市場預期。

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展望全年，分析師目前預估 2026 年標普 500 企業獲利將較 2025 年成長約 24%，是市場長期平均年增率 7.5% 的三倍以上。

企業獲利是今年美股上漲主因

企業能否達成如此高的獲利目標，今年格外重要，因為企業獲利正是推動美股今年創新高的最大動力，即使標普 500 的預估本益比已有所收斂，仍無礙該指數持續刷新歷史高點。

Piper Sandler 首席投資策略師 Michael Kantrowitz 領導的團隊說：「今年市場表現的主要驅動力就是企業獲利成長。」

今年來到 7 月 10 日為止，標普 500 指數累計上漲 10.7%。根據 Piper Sandler 估算，企業獲利成長貢獻約 18.5 個百分點，本益比下降則折損近 8 個百分點。

若本益比沒有下降，標普 500 指數今年以來的漲幅原本可接近 20%。換句話說，企業獲利是推升股市的主要動力。

相較之下，中型股與小型股則同時受惠於獲利成長與本益比擴張。

看好獲利熱潮延續至 2027 年

儘管市場預期已相當樂觀，Piper Sandler 仍預期企業獲利動能可望一路延續至 2027 年初，原因在於：

1、分析師持續上修預估

一般而言，分析師年初設定較高的獲利預估，之後通常會一路下修。但今年情況不同，2026 年的獲利預估反而正在持續上修。

Piper Sandler 指出，在歷史上，這種情況通常只會出現在經濟剛步出衰退、或景氣大幅放緩時。

2、領先經濟指標持續改善

標普 1500 企業獲利預估上修比例，向來與美國供應管理協會 (ISM) 製造業指數高度連動，而近期兩者同步回升。

此外，Piper Sandler 將 ISM 的製造業新訂單指數，與提前 18 個月的 10 年期美債殖利率兩年變動的反向指標比較後發現，ISM 製造業新訂單仍有上升空間，顯示企業獲利成長可望延續至 2027 年。

企業管理層目前也未刻意壓低市場期待。無論是大型股還是小型股企業，在正式財報公布前釋出的財測，負面相較正面的比率已降至多年低點，且遠低於歷史平均。

換句話說，目前少有企業高層主動警告華爾街獲利預估過於樂觀。雖然這不代表企業財務表現一定會再次大幅優於預期，但至少消除了財報季前最重要的警訊之一。

不只 AI 科技股以外也同步改善

Piper Sandler 指出，雖然科技股仍是企業獲利成長的核心，但這波牛市並非完全仰賴 AI 或科技巨頭。

目前科技產業約占標普 500 整體獲利的 34%，比重確實偏高，但整體企業獲利正同步改善：今年約有 78% 的標普 1500 企業交出獲利成長，遠高於歷史平均。

即使排除科技股，未來 12 個月的標普 500 預估獲利成長率仍接近多年高點。

第 2 季獲利預估最高的兩大產業分別為能源產業 (獲利年增逾 100%)，以及科技產業 (獲利年增 61%)。