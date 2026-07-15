鉅亨網編譯段智恆 2026-07-15 19:31

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周三 (15 日) 強調，公司下一代人工智慧 (AI) 加速器系統 Vera Rubin 已經投入生產，並按計畫準備交付客戶，親自駁斥近期市場有關製造問題可能導致產品延遲推出的傳聞。

黃仁勳目前正在東京訪問，討論輝達如何協助日本發展主權 AI 與實體 AI。他在一場開發者活動場邊向記者表示，Vera Rubin 硬體正朝「巨量」生產規模邁進，但未透露具體時間表。

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研究機構 SemiAnalysis 本月稍早曾指出，由於連接電子模組的特殊電路板在製造上遭遇困難，輝達下一代 AI 伺服器機架系統可能延遲推出，引發市場關注。不過，黃仁勳直接否認相關報導，表示：「這不是真的。Vera Rubin 已經在生產，大量產能即將到來。」

黃仁勳此行正值日本首相高市早苗政府積極鼓勵民間投資發展「日本製 AI」，希望藉此強化工廠自動化與機器人技術。隨著人口萎縮加劇勞動力短缺，日本製造商正加速尋求機器人與 AI 協助。

日本擁有發那科 (Fanuc)、安川電機(Yaskawa Electric) 及川崎重工 (Kawasaki Heavy Industries) 等全球大型工業機器人製造商，包括豐田汽車 (Toyota) 在內的製造業者也是相關設備的重要使用者。軟銀集團 (SoftBank Group) 此前也宣布斥資 54 億美元收購 ABB 機器人事業，業界普遍尋求透過 AI 提高機器人生產力。

另一方面，黃仁勳也重申，只要獲得批准，輝達已準備向中國市場供應 H200 晶片。美國總統川普去年 12 月批准 H200 出口中國，大幅放寬旨在限制北京 AI 發展的晶片出口管制。