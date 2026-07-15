AI太燒錢？DeepSeek傳再募人民幣500億元、籌備科創板IPO
鉅亨網編譯段智恆
《路透》周三 (15 日) 報導，中國人工智慧 (AI) 新創深度求索 (DeepSeek) 據傳計畫啟動新一輪募資，目標估值約人民幣 5,000 億元(740 億美元)，並考慮赴中國 A 股上市。這家去年以低成本 AI 模型震撼全球科技業的公司，正尋求更多資金，以因應算力、資料中心、自研晶片及人才成本不斷攀升。
兩名知情人士透露，總部位於杭州的 DeepSeek 正規劃新一輪募資，距離公司 6 月完成上一輪融資僅數周。DeepSeek 當時募得約 74 億美元，投後估值約人民幣 4,500 億元。
另一名知情人士表示，DeepSeek 此次尋求募資最高人民幣 500 億元。連續進行大規模融資，凸顯投資人對這家中國最受矚目 AI 公司的強勁需求，但也反映出參與全球 AI 競賽所需付出的成本日益高昂。
估值上看 740 億美元 DeepSeek 擬赴科創板上市
消息人士透露，DeepSeek 已開始初步討論在有「中國版那斯達克」之稱的上海科創板上市，並設定內部目標，希望今年完成 IPO 申請文件提交。
不過，目前募資與 IPO 計畫仍處於初期階段，相關條款與時間表仍可能有所變動。DeepSeek 尚未立即回應置評要求。
DeepSeek 去年推出號稱能以較低訓練及營運成本媲美美國頂尖 AI 系統的模型，一度撼動全球科技市場。如今投資人熱烈追捧，也使其估值迅速攀升。若新一輪融資以人民幣 5,000 億元估值完成，將較 6 月募資時的人民幣 4,500 億元進一步提高約 11%。
DeepSeek 過去在中國 AI 產業中相當特殊，長期拒絕接受外部融資，創辦人梁文鋒主要透過旗下量化避險基金幻方量化 (High-Flyer) 提供資金。然而，隨著維持 AI 技術前沿地位的成本急遽攀升，公司也被迫改變策略。
AI 燒錢壓力升高 自研晶片、資料中心都要資金
DeepSeek 在 6 月首次對外募資後不久便表示，計畫將各部門員工人數增加一倍，包括資料中心及 AI 代理 (AI agents) 等領域。AI 代理能在有限提示下自主執行任務，但相關技術與基礎設施需要龐大的資本支出。
此外，DeepSeek 據傳正開發自有 AI 推論晶片，並已低調擴大招募晶片設計工程師。從擴充資料中心、增加算力到投入晶片研發，都意味著即使以低成本模型聞名，DeepSeek 仍無法迴避全球 AI 軍備競賽日益高昂的資金門檻。
競爭壓力同樣持續升高。過去一年來，DeepSeek 不僅面臨字節跳動、阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK) 等中國科技巨頭競爭，也必須迎戰智譜 AI(02513-HK)、月之暗面 (Moonshot AI) 與 MiniMax 等資金雄厚的新創公司。
在 6 月募資中，梁文鋒個人投入人民幣 200 億元，騰訊 (00700-HK) 與電池巨頭寧德時代 (03750-HK) 分別出資人民幣 100 億元及 50 億元，成為最大外部股東。其他投資者還包括中國國家人工智慧基金、網易(09999-HK)(NTES-US)、京東(09618-HK)(JD-US)、IDG 資本等。
其中，國家支持的 AI 基金入股尤其凸顯 DeepSeek 對北京的戰略重要性。在中國積極扶植本土 AI 領軍企業、降低對外國技術依賴之際，DeepSeek 已成為這場科技自主化競賽中的重要棋子。
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