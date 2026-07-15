鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-15 20:00

中國國家網信辦周三 (15 日) 表示，蘋果 (AAPL-US) 裝置端生成式人工智慧 (AI) 服務 Apple Intelligence 已完成登記，為這項服務在全球最大智慧手機市場推出掃除一項關鍵監管障礙。

等了兩年終於過關！蘋果AI獲中國放行 阿里通義千問助陣(圖：REUTERS/TPG)

根據中國國家網信辦公布的最新生成式 AI 服務名單，Apple Intelligence 與華為、小米 (01810-HK) 等中國本土業者的服務一同獲得批准。消息人士透露，蘋果在中國推出的 AI 服務將整合百度 (BIDU-US)(09888-HK) 與阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK) 的 AI 模型，其中阿里巴巴證實，旗下通義千問 (Qwen) 將整合至中國用戶的 iOS、iPadOS、macOS 及 visionOS Apple Intelligence 體驗，支援文字與圖像辨識及生成等功能。

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不過，官方聲明並未透露 Apple Intelligence 何時正式登陸中國市場，蘋果也尚未立即回應置評要求。

此次獲准是 Apple Intelligence 進軍中國的重要里程碑。蘋果早在 2024 年便公布這套 AI 功能，但由於遲遲未能取得北京批准，中國 iPhone 用戶始終無法使用。與此同時，Apple Intelligence 本身也歷經重大調整，蘋果更換基礎模型，並以 Google Gemini 模型重新打造旗下 AI 功能。

Apple Intelligence 獲准進入中國，也可能進一步提振蘋果近期在當地市場的意外復甦。數據顯示，蘋果第二季在中國的出貨量較去年同期大增 24.4%，AI 功能的加入有望協助蘋果縮小與當地市場龍頭華為的差距。