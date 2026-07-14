鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-14 19:34

IBM(IBM-US) 周二 (14 日) 盤前股價暴跌逾 19%，主因公司公布的第二季初步財報不如市場預期，執行長克利希納 (Arvind Krishna) 坦言，由於客戶將資本支出轉向伺服器、儲存設備及記憶體晶片等硬體採購，導致軟體與基礎設施業務受到衝擊。

IBM 公布，第二季調整後每股盈餘為 2.93 美元，營收為 172 億美元，雙雙低於 FactSet 調查分析師預估的每股盈餘 3.01 美元及營收 178.6 億美元。消息公布後，IBM 盤前股價一度重挫逾 19%。該股周一收在 290.23 美元。

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這份初步業績也反映科技產業支出正出現更廣泛的轉變，企業客戶日益優先將預算投入 AI 基礎設施，包括伺服器、儲存設備及記憶體等硬體，進而排擠傳統軟體支出。

克利希納在致投資人的信中表示，6 月最後幾周，公司觀察到客戶重新調整季度資本支出，將資金轉向伺服器、儲存設備及記憶體採購，以便在產業供應短缺且預期價格上漲前，確保所需的基礎設施。

他指出，IBM 原先已預期供應鏈問題可能帶來一定程度的影響，但未料到客戶重新分配資本支出的規模如此之大。這項變化使軟體與基礎設施業務承受壓力，也導致多筆大型交易未能按照原定時程完成，成為第二季業績未達預期的主要原因。

克利希納坦言，在這樣的市場環境下，公司團隊必須完美執行，但 IBM 本季表現失準，未能迅速適應市場變化並採取行動。他表示，多筆大型交易未能如期完成，造成第二季大部分的業績缺口。

IBM 近年來一直試圖透過收購 Red Hat、HashiCorp 及 Confluent 等公司，將自身重新定位為一家高成長軟體公司。然而，隨著生成式 AI 快速發展，投資人日益擔憂 AI 工具可能取代許多現有軟體產品，使 IBM 等軟體供應商面臨新的估值壓力。

今年 2 月，AI 新創 Anthropic 推出一款號稱可協助現代化老舊程式語言的工具後，IBM 股價便曾遭遇大幅拋售，原因是相關程式語言廣泛運行於 IBM 大型主機，引發市場對其傳統業務可能遭 AI 顛覆的疑慮。