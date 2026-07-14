鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-14 20:20

美國銀行 (Bank of America)(BAC-US) 周二 (14 日) 公布 2026 會計年度第二季 (截至 6/30) 財報，受惠市場波動推升交易需求，加上併購及股票承銷活動回溫，獲利與營收雙雙優於華爾街預期，其中股票交易收入大增 70%，帶動整體銷售與交易收入創下新高。不過，由於股價過去一年已大幅上漲，財報公布後盤前走勢震盪，市場出現獲利了結跡象。

〈財報〉市場越震盪越賺！美銀Q2獲利優於預期 股票交易收入暴增七成(圖：REUTERS/TPG)

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美國銀行第二季淨利達 91 億美元，高於去年同期的 72 億美元；稀釋後每股盈餘為 1.21 美元，年增約 36%，優於 LSEG 調查分析師預估的 1.13 美元。每股盈餘增幅高於淨利成長，部分受惠庫藏股回購，但員工股票獎酬抵銷部分效果。

圖：美銀財報

第二季營收年增 15% 至 316 億美元，高於市場預期約 2.5%。執行長莫尼罕 (Brian Moynihan) 形容，這是公司歷來表現最強勁的季度之一，並指出在經濟環境維持健康之際，消費者及企業展現韌性，持續透過美國銀行進行消費、借貸及投資。

市場波動推升交易收入 投銀業務全面回溫

美伊緊張局勢推升油價，加上利率、通膨、人工智慧 (AI) 及私募信貸風險引發市場震盪，促使投資人積極調整投資組合，也提高銀行交易部門的客戶活動。美國銀行第二季銷售與交易收入年增 34% 至 71 億美元，創下單季新高，也使今年上半年交易業務收入締造紀錄。

其中，股票交易收入暴增 70% 至 36 億美元，優於市場預期；固定收益、外匯及大宗商品交易收入則成長近 9% 至 35 億美元，同樣超越分析師估計。莫尼罕先前原本僅預估交易收入成長約 15%，實際表現明顯優於公司先前預期。

投資銀行業務也受惠全球併購、首次公開募股及融資活動復甦。第二季投資銀行收入約 22 億美元，高於市場預估的 19.1 億美元；投資銀行手續費年增 50% 至 21 億美元，其中併購顧問費大增近 68% 至 5.58 億美元。

股票資本市場收入達 5.35 億美元，高於分析師預估的 4.11 億美元；債券承銷收入為 11 億美元，也優於市場預期的 9.59 億美元。莫尼罕表示，近期交易案儲備仍然強勁，企業借款需求也開始回升，意味投資銀行業務的復甦動能可望延續。

淨利息收入穩健成長 信用品質維持韌性

傳統銀行業務同樣提供支撐。第二季淨利息收入年增 9% 至約 162 億美元，優於市場原先預期的 8.5% 增幅。淨利息收入是銀行從貸款收取的利息，扣除支付給存款戶利息後的差額，也是大型商業銀行的重要收入來源。

圖：美銀財報

第二季平均貸款及租賃餘額年增約 1% 至 3,210 億美元。財務長波思威克 (Alastair Borthwick) 表示，貸款成長廣泛分布於服務企業客戶的主要業務部門，儘管美國銀行仍須與私募信貸業者競爭，公司正持續擴大市占率。

資產品質方面，美國銀行第二季信貸損失準備金為 14 億美元，略高於第一季的 13 億美元，但低於去年同期的 16 億美元，顯示儘管油價衝擊及總體經濟不確定性仍高，消費者與企業信用狀況整體仍具韌性。

衡量獲利能力的平均有形普通股權益報酬率 (ROTCE) 升至 17.03%，高於市場預估的 15.8%，也優於第一季的 16% 及去年同期的 13.61%，落在公司設定的 16% 至 18% 目標區間內。第二季效率比率則由第一季的 60.89% 降至 58.72%，並低於去年同期的 62.28%，反映營收成長及費用控管改善營運效率。