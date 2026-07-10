鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-10 21:38

美股周五 (10 日) 開盤走勢持穩，主要指數在平盤附近震盪，投資人一方面等待南韓記憶體晶片巨頭 SK 海力士備受矚目的那斯達克上市首秀，另一方面持續關注中東衝突最新升級，以及其可能帶來的通膨風險。在前一交易日強勁上漲後，標普 500 指數本周仍可望收紅，但隨著第二季財報季即將全面展開，市場在接近歷史高點之際轉趨謹慎。

截稿前，道瓊工業指數漲近 50 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲近 50 點或近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數跌近 1.3%。台積電 ADR 跌近 1.3%。

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美股周五盤前走勢震盪，投資人在周末前避免大舉押注，中東脆弱的停火局勢讓地緣政治風險持續籠罩市場。標普 500 指數期貨大致持平，那斯達克 100 指數期貨下跌 0.3%，歐洲 Stoxx 600 指數則可能寫下五周來首度周線收黑。

此前晶片股強勢上漲，推動標普 500 指數升至 6 月中旬以來最高水準。然而，美國與伊朗之間的脆弱停火，以及荷莫茲海峽航運流量先前因數日戰事大幅下滑，讓投資人不願在周末前承擔過多風險。

布蘭特原油價格在每桶 76.50 美元附近震盪，多空拉鋸延續近期波動走勢。儘管美伊雙方仍持續談判，但局勢進一步升級的可能性，預料將讓投資人在本周最後一個交易日保持謹慎。

CaixaBank 資產管理公司投資長 Manso 表示，預計美國與伊朗周末將繼續進行磋商，油價可能成為衡量投資人情緒及市場對局勢發展預期的重要指標。

其他市場方面，美元指數下跌 0.1%，連續第三個交易日走弱；美債延續反彈，10 年期美債殖利率下跌 1 個基點至 4.54%。日元兌美元升值 0.3%，表現優於其他主要貨幣。此前日本財務大臣片山皋月表示，當局希望退休基金增加對國內資產的投資。

儘管地緣政治風險暫時壓抑市場情緒，隨著第二季財報季下周全面展開，投資人焦點很快將轉向企業獲利。超大規模雲端服務商投入巨額資金，帶動 AI 基礎設施供應商成為市場焦點，強勁業績預期也推動晶片及其他 AI 概念股大幅上漲。

然而，在 AI 相關股票經歷前所未見的漲勢後，企業如今面臨更高門檻，必須證明其業績足以支撐高昂估值；對大型雲端業者而言，市場更要求它們證明龐大的 AI 資本支出最終能帶來強勁回報。

Lombard Odier Investment Managers 宏觀主管 Florian Ielpo 表示，目前仍有待確認的是，在高油價與債券殖利率壓力下，經濟成長能否保持韌性，以及 AI 資本支出周期是否能繼續支撐投資、營收與獲利。他指出，市場預期已經很高，真正考驗在於企業獲利能否持續證明這波擴張行情合理。

此外，SK 海力士周五在首爾股市下跌 0.3%，即將在美國市場亮相。該公司透過美國存託憑證 (ADR) 發行籌資 265 億美元，並將在那斯達克全球精選市場展開附條件交易。在當天缺乏重要經濟數據及央行官員談話的情況下，SK 海力士赴美上市表現可能成為左右市場情緒的重要焦點。

截至台北時間周五（10 日）21 時許：

焦點個股：

達美航空 (DAL-US) 早盤股價下跌 1.38%，至每股 87.77 美元

達美航空 (Delta Air Lines) 盤前股價下跌逾 3%，儘管公司第二季營收與獲利均優於市場預期。執行長巴斯汀 (Ed Bastian) 接受 CNBC 訪問時表示，近期航空燃油價格飆升帶來的定價能力可望持續，即使油價回落亦然。

Circle(CRCL-US) 早盤股價上漲 13.28%，至每股 71.38 美元

Circle Internet Group 盤前股價大漲逾 13%，此前這家金融科技公司獲得美國貨幣監理署 (OCC) 批准，成立專注於加密貨幣業務的銀行。執行長阿萊爾 (Jeremy Allaire) 表示，這項批准是將區塊鏈技術帶入金融體系核心的重要里程碑。

Netflix(NFLX-US) 早盤股價下跌 1.40%，至每股 74.41 美元

Netflix 盤前股價小幅走高。據《華爾街日報》引述知情人士報導，Netflix 已討論在平台加入電視頻道直播服務，並探索將自家產品與其他串流服務綑綁銷售的可能性。相關討論正值 Netflix 用戶參與度出現下滑跡象之際。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

專注於半導體與 AI 基礎設施領域的頂級研究機構 SemiAnalysis 創始人 Dylan Patel 近日接受播客專訪，系統梳理了當前 AI 基礎設施棧的核心動態與投資邏輯。

Dylan 強調，儲存面臨長達數年的結構性短缺，仍有 2 至 3 倍上行空間；與此同時，儘管智能體和強化學習推高了 CPU 需求，但賣方市場對此定價過高，CPU 的成長主要來自歷史「補漲」，其在 AI 伺服器中的絕對價值仍遠不及 GPU。