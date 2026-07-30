鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-30 20:42

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (30) 日召開法說，董事長彭双浪表示，第三季因消費性電子客戶需求持續偏弱，顯示科技營收估季減，智慧移動則力求持穩、垂直場域則可望有低個位數百分比季增，他表示，目標 2030 年智慧移動、垂直場域營收比重目標達 7 成。

彭双浪表示，顯示科技來看，雖然上半年因為世足賽帶動電視提前拉貨，但目前觀察第三季仍有年底銷售旺季備貨需求，但 IT 方面尤其是筆電，受到處理器、記憶體等零組件缺貨影響，需求仍偏弱，因此預估第三季顯示科技業績呈現微幅下滑，不過，產業按需生產下，整體供需仍維持健康。

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智慧移動方面，彭双浪指出，受到歐洲暑假以及中國車市低迷影響，需求偏弱，力求第三季業績持穩，不過，BHTC 整合效益持續發酵，拿下不少歐美 HMI(人機介面) 訂單，也在墨西哥擴產因應需求；此外，智慧座艙也在國內商用車取得 5 成市占，接下來將搶攻國外市場，看好智慧移動未來 2-3 年都會有不錯的成長。

至於垂直場域，彭双浪表示，無論是工控、醫療、零售、商用等面板維持整長，綠能解決方案需求也不錯，預計第三季垂直場域營收可望低個位數季增；而第二季智慧移動及垂直場域合計營收比重已達 48%，與顯示科技相同，目標 2030 年智慧移動及垂直場域合計營收比重達 7 成。

針對市場關注的 CPO 方面，彭双浪表示，透過集結集團技術能量，包括 Micro LED 巨量轉移、RDL 佈線、異質整合等能力，鎖定高頻寬低耗能的 CPO 光源模組系統級產品，目前也跟 AI 互連解決方案商合作開發，但預計相關技術成熟時間點應該會在 2-3 年後。