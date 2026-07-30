〈美股盤後〉微軟創全球最大單日市值增量紀錄 那指終止連六黑 費半暴漲超8%

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-07-31 05:18

美股週四 (30 日) 集體回暖，擺脫前一交易日聯準會維持利率不變所引發的猛烈賣壓。微軟財報優於預期，加上半導體類股同步展開報復性反彈，費半指數強彈超 8%，那斯達克指數大漲近 3%，終止連續六個交易日下跌，道瓊指數則勁揚逾 600 點。

微軟創全球最大單日市值增量紀錄 那指終止連六黑 費半暴漲超8% (圖：REUTERS/TPG)

微軟飆漲近 16%，創 18 年來最佳單日表現，同時創下全球企業史上最大的單日市值增量紀錄。該公司最新財報顯示，Azure 雲端業務持續成長，強化投資人對其人工智慧與雲端投資回報的信心。

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記憶體與晶片類股集體回神，SK 海力士 ADR (SKHY-US) 急漲 17.52%，美光科技 (MU-US) 狂漲 18.36%，SanDisk (SNDK-US) 更飆升 25.99%。

美股反彈前一天，道瓊指數曾暴跌超過 1,100 點，創 2025 年 4 月以來最大單日跌幅。聯準會維持利率不變後，投資人擔心央行在抑制通膨方面落後情勢，帶動長天期美債殖利率急升。30 年期美債殖利率週四仍徘徊在 2007 年以來高點附近。

國際油價在劇烈波動中走低。美國中央司令部週四表示，在攔截伊朗對美軍的飛彈襲擊後，美軍在兩小時內對伊朗境內數十個目標發動一系列空襲，但據報導，伊朗和阿曼就荷姆茲海峽談判仍在進行中。

同時，沙烏地阿拉伯尋求聯合土耳其、巴基斯坦及埃及等 14 國成立多國海上防務聯盟，加強曼德海峽、紅海與亞丁灣的安全合作，因應胡塞武裝封鎖威脅。

美股週四 (30 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 613.92 點，或 1.19%，報 52,208.06 點。

那斯達克指數上漲 679.24 點，或 2.78%，報 25,122.18 點。

S&P 500 指數上漲 121.48 點，或 1.66%，報 7,437.63 點。

費城半導體指數暴漲 855.50 點，或 8.19%，報 11,302.99 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 479.70 點，或 2.91%，報 16,973.06 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 重挫 7.95%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.41%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.91%；微軟 (MSFT-US) 飆高 15.51%；亞馬遜 (AMZN-US) 大漲 3.90%。

台股 ADR 多收高。台積電 ADR (TSM-US) 狂漲 7.64%；日月光 ADR (ASX-US) 飆漲 11.73%；聯電 ADR (UMC-US) 勁揚 10.70%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.04%。

企業新聞

微軟 (MSFT-US) 暴漲 15.51%，收在每股 451.10 美元，單日市值增加近 4,500 億美元，超越輝達 2025 年 4 月 9 日創下的 4,410 億美元紀錄，成為史上單日市值增加最多的企業。

微軟第四財季營收達 900.1 億美元，優於市場預估的 876.2 億美元；Azure 營收按固定匯率計算年增 43%，也超越 StreetAccount 預期的 40.2%。微軟還表示，Azure 於 2026 會計年度的營收首度突破 1,000 億美元。

相較之下，Meta (META-US) 崩跌 7.95% 至每股 539.03 美元。Meta 最新一季每股盈餘為 6.18 美元，較 LSEG 統計的分析師預期少 1.04 美元。公司預估第三季營收介於 610 億至 640 億美元，其中低標不及市場預估 (631.5 億美元)。

科林研發 (LRCX-US) 週四飛升近 18% 至每股 297.72 美元，公司第四季會計年度業績優於預期。排除特殊項目後，每股盈餘為 1.82 美元，營收達 67.2 億美元。

高通 (QCOM-US) 則走低 2.62% 至每股 151.60 美元，調整後每股盈餘為 2.21 美元，略低於市場預估的 2.23 美元；營收為 99.5 億美元，高於預期的 96.7 億美元。

星巴克 (SBUX-US) 上漲 1.64% 至每股 105.85 美元。公司同店銷售成長 7.9%，調整後每股盈餘為 0.85 美元，高於市場預期的 0.66 美元；營收達 93.2 億美元，也優於預估的 91.6 億美元，公司還上調全年展望。

華爾街分析

晶片股過去數週承受沉重賣壓，部分原因是南韓投資人過度運用槓桿，加上美韓科技股走勢高度連動，進一步放大市場波動。不過，南韓當局近期已採取措施，抑制投機性交易。

摩根大通認為，避險基金及其他大型投資人為降低槓桿而減持科技、半導體與記憶體類股的操作，可能已大致完成。

摩根大通分析師 Nikolaos Panigirtzoglou 指出，相關類股的去槓桿速度快於原先預期，股票型避險基金在 4 月及 5 月增加的槓桿部位目前多已解除，因此後續進一步削減持股的空間較為有限。

Zacks Investment Research 股票策略師 Andrew Rocco 表示，往往當過度槓桿者認賠出局時，正是市場觸底之時。他認為週四行情是去槓桿與投資者在估值吸引下逢低買入的結果。