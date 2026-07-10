大摩看多SpaceX遭放空大師查諾斯潑冷水：年燒840億美元 2035年前難見正現金流
鉅亨網編譯陳韋廷
知名放空投資人、Kynikos Associates 創辦人查諾斯 (Jim Chanos) 本周稍早在 X 上點名摩根士丹利 (下稱大摩) 針對 SpaceX 的最新研報暗藏資金風險，認為大摩雖給予 SpaceX「增持」評等及每股 300 美元目標價，但報告中「資金風險」章節明確預警 SpaceX 在 2035 年前不會出現正向自由現金流，2027 至 2034 年間年均外部融資需求高達約 840 億美元，八年合計需籌措近 6720 億美元。
大摩分析師指出，SpaceX 大舉投入實體基礎建設 (Starlink 衛星部署、Starship 研發等)，預估 2031 年單年資本支出將衝上 3,000 億美元。若債市無法承接如此龐大融資需求，SpaceX 恐被迫「增發股票、縮減成長投資或放緩專案進度」，並將資金取得能力列為「影響財測的最大風險之一」。
在基準情境，大摩預測 SpaceX 2040 年營收可達 3.3 兆美元，但考量資金門檻給出寬泛估值區間，悲觀情境目標價則為每股 75 美元、樂觀情境 600 美元。
查諾斯直言，給出 300 美元目標價的同時承認需要六年千億美元級外部輸血，「看多報告與潛在財務壓力形成的矛盾相當耐人尋味」。
查諾斯此番揭露也讓市場重新審視私人獨角獸公司大規模基礎建設背後的資本密集程度與流動性風險。
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