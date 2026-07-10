鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-10 18:10

知名放空投資人、Kynikos Associates 創辦人查諾斯 (Jim Chanos) 本周稍早在 X 上點名摩根士丹利 (下稱大摩) 針對 SpaceX 的最新研報暗藏資金風險，認為大摩雖給予 SpaceX「增持」評等及每股 300 美元目標價，但報告中「資金風險」章節明確預警 SpaceX 在 2035 年前不會出現正向自由現金流，2027 至 2034 年間年均外部融資需求高達約 840 億美元，八年合計需籌措近 6720 億美元。

大摩看多SpaceX遭放空大師查諾斯潑冷水：年燒840億美元 2035年前難見正現金流

大摩分析師指出，SpaceX 大舉投入實體基礎建設 (Starlink 衛星部署、Starship 研發等)，預估 2031 年單年資本支出將衝上 3,000 億美元。若債市無法承接如此龐大融資需求，SpaceX 恐被迫「增發股票、縮減成長投資或放緩專案進度」，並將資金取得能力列為「影響財測的最大風險之一」。

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在基準情境，大摩預測 SpaceX 2040 年營收可達 3.3 兆美元，但考量資金門檻給出寬泛估值區間，悲觀情境目標價則為每股 75 美元、樂觀情境 600 美元。

查諾斯直言，給出 300 美元目標價的同時承認需要六年千億美元級外部輸血，「看多報告與潛在財務壓力形成的矛盾相當耐人尋味」。