鉅亨網編譯段智恆 2026-07-10 20:50

穩定幣發行商 Circle Internet Group 周五 (10 日) 宣布，已獲美國貨幣監理署 (OCC) 批准成立國家數位貨幣信託銀行 Circle National Trust，將可直接管理旗下受監管穩定幣的準備金，並提供機構資產託管等服務。消息激勵 Circle 股價盤前一度大漲 11%，早盤漲幅更超過 12%。

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Circle 是全球第二大美元穩定幣 USDC 的發行商，目前 USDC 流通規模超過 730 億美元。取得銀行執照後，Circle 將能直接管理支撐 USDC 的現金及美國公債等準備資產，不必再完全仰賴第三方銀行及託管機構，有助進一步掌握穩定幣業務的金融基礎設施。

不過，Circle National Trust 屬於國家信託銀行，並非傳統商業銀行，因此不能吸收一般客戶存款或發放貸款，主要業務包括資產託管及交易結算等。

這項執照也讓 Circle 從過去面對美國各州不同監管規範，轉為直接接受 OCC 單一聯邦監管架構監督，有望降低合規成本與業務擴張阻力。Circle 共同創辦人暨執行長阿萊爾 (Jeremy Allaire) 表示，OCC 批准成立 Circle National Trust，是將區塊鏈技術與數位資產帶入美國金融體系核心的關鍵一步。

Circle 獲准成立國家信託銀行，也反映加密貨幣產業正從單純提供金融應用，進一步轉向掌握金融基礎設施。近來 Coinbase、BitGo、Fidelity Digital Assets、Ripple 及 Paxos 等數位資產業者，也陸續尋求或取得 OCC 相關批准，顯示業界正加速爭奪受監管金融服務市場。

隨著美國政府去年通過《GENIUS 法案》，首次建立支付型穩定幣的聯邦監管框架，穩定幣市場競爭也持續升溫。愈來愈多傳統金融機構希望發行自家穩定幣，以掌握支付流量、深化客戶關係，並在可程式化數位美元之上發展更多金融服務，對 USDC 形成日益加劇的競爭壓力。