鉅亨網編譯段智恆 2026-07-31 00:30

標普 500 自 6 月初以來，一直未能脫離約 350 點的交易區間，周三更下跌 1.5%，收在 6 月 10 日以來最低水準。那斯達克 100 指數則重挫 2.1%，較 6 月歷史高點回落幅度擴大至 11%。科技巨頭持續投入巨額資金發展人工智慧 (AI)，投資回報卻仍存在疑問，加上油價居高不下可能重新推升通膨，進一步壓抑投資人信心。

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資金退潮、選舉前觀望升高

高盛交易員在給客戶的報告中指出，美股短期內能夠為漲勢增添動能的來源相當有限，市場仍須消化過去幾周留下的「瓦礫」，之後才有條件討論重新大幅承擔風險。

目前全球避險基金的總槓桿率仍處於過去 5 年數據的第 93 百分位，顯示相關機構的曝險已高，進一步加碼的空間有限。共同基金與外國投資人則可能在 11 月美國期中選舉前保持觀望，因為歷史經驗顯示，共同基金通常會在選舉前保留較多現金，待結果出爐後才重新部署；外資在選舉前幾個月，也往往會降低對美股的曝險。

8 月向來是股票基金資金流入最疲弱的月份之一。根據高盛統計，8 月與 5 月並列共同基金及 ETF 撤資規模最大的月份，因此即使企業庫藏股買盤逐漸回歸，也可能被基金資金外流抵銷。

散戶的參與熱度同樣開始降溫。本月迄今日均交易活動較過去 5 年同期平均低逾 3%，顯示另一項美股需求來源正在減弱。Vanda Research 數據也顯示，散戶周二賣出的個股金額創新冠疫情以來最大規模。

程式交易恐加劇跌勢、庫藏股提供支撐

追蹤市場趨勢的系統化投資人，可能成為下一波波動來源。高盛估計，這類策略目前持有約 1,960 億美元美股，規模相較歷史水準並不算極端，但標普 500 已跌破商品交易顧問 (CTA) 的重要觸發點。

若指數繼續下跌，CTA 可能在未來一周賣出約 157 億美元美股，未來一個月的賣壓更可能擴大至約 680 億美元，進一步加深市場跌勢。

對多頭而言，企業實施庫藏股將是少數利多。高盛庫藏股交易部門估計，目前約 31% 的標普 500 成分股公司已進入可買回股票的開放期，這項比率預計在下周結束前突破 50%，並於 8 月中旬達到 90%。