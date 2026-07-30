鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-07-31 06:10

美國長天期公債殖利率週四 (30 日) 維持高檔，30 年期美債殖利率一度來到 5.21%，徘徊在 2007 年以來最高水準附近。華爾街分析師指出，市場正在質疑聯準會抗通膨的決心，投資人要求更高的期限溢價，才願意長期持有美國公債。

10 年期美債殖利率週四升至 4.66%，30 年期美債殖利率則來到 5.21%。30 年期殖利率在週三正常交易時段結束後一度上升 6 個基點，突破 5.2%，其餘期限的殖利率週四變動相對有限。

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聯準會週三以 9 票對 3 票決議，將聯邦資金利率維持在 3.5% 至 3.75% 區間不變。這是華許接任聯準會主席後主持的第二場聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議。

聯準會在會後聲明中表示，儘管中東衝突等因素使經濟前景面臨高度不確定性，美國經濟活動仍以穩健速度擴張；就業成長大致跟上勞動力增加的速度，失業率也未出現明顯變化。

不過，債市對這項決策的反應呈現分歧。華許週三舉行記者會期間，2 年期美債殖利率下降 4 個基點，10 年期與 30 年期殖利率卻同步走高。

在華爾街機構看來，短期殖利率回落、長期殖利率攀升，反映市場擔心聯準會可能落後於通膨情勢，投資人因而要求更高的期限溢價，以補償長期持有債券面臨的通膨風險。

美銀：市場出現通膨公信力衝擊

美銀全球研究經濟學家 Aditya Bhave 及其團隊指出，會後市場反應顯示，符合央行遭遇「通膨公信力衝擊」時的特徵，即投資人對央行抑制通膨的公信力產生動搖，。

美銀認為，聯準會若要重新建立市場信任，反而可能提高 9 月升息的機率。在其他條件不變的情況下，該行預估聯準會將在今年剩餘三場會議各升息 1 碼，全年再升息 3 碼。

預測市場 Polymarket 的交易員也在華許記者會後，將聯準會 9 月升息的機率提高至 56%。

華許先前曾表示，他不打算提供明確的前瞻指引，希望市場自行消化經濟數據與政策訊息。儘管他重申聯準會決心將通膨降回 2% 目標，美銀經濟學家認為，華許在記者會上提供的有限訊息整體偏向鴿派。

華許表示，聯準會目前仍以個人消費支出 (PCE) 物價指數作為主要通膨指標，但在其成立的數據審查工作小組提出建議後，未來可能調整衡量方式。

美銀警告，這項說法可能讓聯準會有更大空間選擇有利於寬鬆政策的指標，進而削弱政策訊息的一致性。

金融環境收緊仍難取代實際升息

華許也暗示，提高利率並非降低通膨的唯一工具。隨著長期美債殖利率近幾週攀升，房貸及企業融資成本同步增加，市場實際上已替聯準會收緊部分金融條件。

不過，美銀分析師認為，聯準會無法長期僅靠強硬言論，讓市場代為完成緊縮工作。央行最終仍須採取與言論一致的政策行動，否則可能進一步損害公信力。

對於後續升息幅度，華爾街機構看法並不一致。美銀預估聯準會將在今年剩餘三場會議各升息 1 碼；德意志銀行則預期，聯準會今年累計升息幅度為 2 碼。

德銀指出，長期殖利率上升、遠期實質殖利率下降，顯示投資人對物價穩定能否迅速恢復抱持懷疑，聯準會不太可能對這樣的市場反應感到放心。

德銀認為，美國整體信用環境目前仍具支撐力，但殖利率曲線進一步陡峭化，可能加重原已疲弱的房市壓力。

經濟成長放緩 通膨仍高於目標

週四公布的數據顯示，美國第二季經濟成長率放緩至 1.5%，低於市場預估的 1.8%。

通膨則持續高於聯準會 2% 的政策目標。排除食品與能源價格的核心 PCE 物價指數月增 0.1%，低於市場預期的 0.2%；年增率則為 3.3%，符合市場預估。