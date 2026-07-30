鉅亨網編譯段智恆 2026-07-31 03:30

《彭博》專欄指出，聯準會 (Fed) 主席華許 (Kevin Warsh) 一再強調通膨高於 2% 目標太久，並宣稱會恢復物價穩定，但自上任以來連續兩次利率會議都選擇按兵不動。當強硬言論未轉化為政策行動，華許捍衛 2% 通膨目標的承諾，正逐漸失去說服力。

聯準會周三以 9 比 3 決議，將利率維持在 3.5% 至 3.75% 區間。美國 6 月個人消費支出 (PCE) 物價指數年增率預估達 3.7%，比聯準會目標高出 1.7 個百分點，失業率卻僅 4.2%。在 12 名官員中已有 3 人公開支持升息，其他決策官員也流露鷹派傾向，華許原本有機會凝聚共識，推動小幅升息並建立抗通膨公信力。

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錯失升息機會、獨立性遭質疑

專欄認為，若華許本周升息，不僅能展現打擊通膨的決心，也能淡化外界對他迎合總統川普的疑慮。川普長期主張寬鬆政策，並曾多次施壓前主席鮑爾 (Jerome Powell) 降息。華許由川普提名，如今未能採取行動，也錯失證明聯準會獨立性的機會。

面對記者追問強硬言論為何沒有伴隨政策行動，華許僅表示，官員正投入大量時間研究數據來源、貨幣政策策略與工具，並透過多個工作小組探討改革方向。他強調聯準會將實現物價穩定，但無法靠「魔法棒」立即完成。

專欄反駁，市場並未要求華許使用魔法，而是希望他對已持續 5 年的高通膨採取具體行動。全球經濟不會等待聯準會工作小組完成研究報告，華許也無法一面宣稱物價壓力持續太久，一面用政策檢討作為暫緩行動的理由。

市場反應凸顯投資人並不買單。原先幾乎篤定聯準會 9 月升息的交換市場交易員，迅速把機率降至約五成。短期及長期通膨預期同步升高，10 年期零息通膨交換利率單日上升 7 個基點，創 2025 年 4 月以來最大漲幅；10 年期與 2 年期美債殖利率差，也出現 4 個月來最大擴張。

放棄前瞻指引反傷政策公信力

專欄坦言，聯準會 7 月是否升息原本就是艱難決定，美國實際通膨壓力可能沒有官方數據顯示的嚴重。華許偏好的達拉斯聯準銀行截尾平均 PCE 顯示，截至 5 月的通膨趨勢約為 2.4%，並未朝 2022 年的高通膨失控局面發展。美伊戰事帶動油價上漲，以及 AI 資料中心熱潮造成的晶片供應吃緊，也可能屬於一次性供給衝擊。

問題在於，全球經濟近年接連遭遇 COVID-19 疫情、俄烏戰爭、關稅、資料中心需求及美伊衝突等供給面震盪。一般民眾不會區分基礎通膨與短期衝擊，只會認為聯準會沒有控制住物價。一旦大眾對 2% 目標失去信心，通膨預期升高就可能形成自我實現的結果。

華許又拒絕使用前瞻指引，認為透露未來政策方向會降低聯準會彈性。然而，過去聯準會主席即使不立即調整利率，也能透過言論暗示未來可能升息，藉此穩定通膨預期。華許主動放棄這項工具，記者會又未清楚說明升息條件，使市場難以判斷他的政策反應。