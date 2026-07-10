鉅亨網編譯段智恆 2026-07-11 01:00

南韓記憶體晶片巨頭 SK 海力士周五 (10 日) 正式登陸那斯達克，開盤價報每股 170 美元，較美國存託憑證 (ADR) 定價 149 美元大漲約 17%，顯示美國投資人熱烈追捧這家市值突破 1 兆美元的 AI 晶片巨頭。

SK 海力士目前以「SKHYV」為股票代碼交易，並將自下周二起改為「SKHY」。此次 ADR 發行共募得 265 億美元，資金將用於積極擴張計畫，包括投資新工廠與設備。

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截稿前，SK 海力士 (SKHYV-US) 周五盤中股價上漲 17.45%，每股暫報 175.00 美元。

SK 海力士會長崔泰源 (Chey Tae-won) 周五接受《CNBC》訪問時表示：「這就像一場夢，而現在夢想成真了。」

數十年來，記憶體一直是半導體產業中相對沉寂的角落，但人工智慧 (AI) 熱潮已徹底改寫產業命運，使其一躍成為龐大的高成長市場。隨著 AI 基礎設施需求激增，記憶體供應陷入短缺並推高價格，SK 海力士估值過去一年更暴增逾 7 倍。

崔泰源表示，每當他與客戶及合作夥伴會面時，所有人都要求更多晶片。即使 SK 海力士已宣布計劃在五年內將產能提高一倍，客戶仍直言供應遠遠不夠。

崔泰源說：「我的所有客戶都說，『老兄，這還不夠，我們需要更多。』」。

SK 海力士目前是輝達 AI 晶片所需高效能記憶體的市場領導者。相較於手機或筆電使用的一般 RAM，AI 晶片需要高頻寬記憶體 (HBM)，這類產品透過複雜製程，將多層傳統記憶體堆疊而成，也是 AI 運算基礎設施的關鍵零組件。

SK 海力士已宣布斥資 40 億美元在美國印第安納州興建先進封裝廠，部分 HBM 未來將在美國進行封裝。不過，公司未來數年的絕大多數擴張計畫仍將集中於南韓，包括耗資 3,900 億美元、位於龍仁的大型晶圓廠聚落。