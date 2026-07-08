鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-08 21:37

美股周三 (8 日) 開低，美國總統川普表示，美伊停火協議「已經結束」，並稱美方可能對伊朗發動進一步軍事打擊，再度點燃市場對中東衝突升級的擔憂，推升油價並引發全球避險情緒。

〈美股早盤〉川普重燃中東戰火疑慮 主要指數開低、避險情緒升溫(圖：REUTERS/TPG)

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截稿前，道瓊工業指數跌逾 500 點或近 1.0%，那斯達克綜合指數跌逾 100 點或近 0.4%，標普 500 指數跌近 0.6%，費城半導體指數漲近 0.8%。台積電 ADR 漲近 0.7%。

美國總統川普表示，美伊停火協議「已經結束」，再度引發市場對中東衝突升級的憂慮，全球金融市場周三避險情緒升溫，股市普遍走低、油價走揚，美債殖利率攀升，投資人重新評估地緣政治風險對通膨及貨幣政策的影響。

Leverage Shares 資深研究分析師 Violeta Todorova 指出，川普的言論是美伊停火協議數周來持續惡化後，迄今最嚴重的一次破裂訊號。她表示，市場原本將雙方 6 月達成的諒解備忘錄視為局勢降溫的重要依據，如今這種樂觀情緒顯得相當脆弱。

債市方面，投資人加大對全球央行今年仍可能升息的押注，歐洲公債遭到拋售，英國 10 年期公債殖利率勁揚 8 個基點至 4.93%；美國公債則延續前一日跌勢，殖利率續升，但漲幅相對有限。

市場分析指出，自 4 月停火以及美伊隨後簽署諒解備忘錄以來，投資人普遍認為雙方均希望避免長期衝突，加上企業財報表現強勁及 AI 投資熱潮帶動，美股自 3 月底以來持續上漲。然而，最新地緣政治風險再次削弱市場風險偏好。

科技股賣壓持續擴大，南韓 Kospi 指數周三重挫 5.4%，正式跌入熊市。今年表現領先全球主要股市的南韓股市，近期受到科技股輪動影響，投資人自半導體類股撤出，轉向估值更具吸引力的標的；另一方面，阿里巴巴港股則逆勢大漲 12%。

市場接下來將聚焦聯準會 (Fed) 公布 6 月會議紀錄，以尋找利率政策線索。在主席華許 (Kevin Warsh) 縮短政策聲明內容，並未提供利率預測後，本次會議紀錄的重要性進一步提高。目前貨幣市場已完全反映 Fed 將於 10 月升息的預期。

Bloomberg Economics 經濟學家 Andrew Sacher 表示，會議紀錄可能重新帶回近期因疲弱就業數據而降溫的鷹派預期，預料內容將聚焦於通膨仍高於目標，以及官員希望保留進一步收緊政策空間。市場人士認為，只要油價未進一步大幅飆升，中東局勢對全球股市的衝擊仍可能有限，但短期內地緣政治、AI 交易波動及金融情勢收緊，仍將持續干擾市場表現。

截至台北時間周三（8 日）21 時許：

焦點個股：

SpaceX(SPCX-US) 早盤股價上漲 1.43%，至每股 151.61 美元

SpaceX 周三盤前股價小幅反彈近 0.5%，略為收復前一交易日重挫逾 6.5% 的跌勢。不過，該股周二收盤價已跌破 IPO 首日交易價格每股 150 美元。

美光 (MU-US) 早盤股價上漲 0.13%，至每股 939.65 美元

Rivian(RIVN-US) 早盤股價下跌 4.43%，至每股 15.79 美元

電動車製造商 Rivian 周三盤前股價下跌近 4%，延續前一日跌勢。Rivian 周二重挫 18%，創 2024 年 2 月以來最大單日跌幅，主因公司宣布將公開發行 7,500 萬股新股，以籌措營運資金。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

高盛認為，隨著上市公司進入新一輪財報季，市場關注點正從估值重新轉向盈利兌現，那些擁有實體資產、工業產能和基礎設施優勢的資本密集型企業，預計將繼續跑贏更依賴人力資本或數位資產的資本輕型企業。