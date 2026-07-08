鉅亨網編譯段智恆 2026-07-08 20:34

美國總統川普有關伊朗停火協議已告終止的言論，再度引爆市場對中東局勢升溫的擔憂，避險情緒快速升高，比特幣 (Bitcoin) 周三 (8 日) 一度重挫逾 3%，跌破 6.2 萬美元關卡，拖累以太幣(Ether)、Solana 等主要加密貨幣同步走低。不過，在稍早拋售壓力消化後，比特幣跌幅有所收斂，紐約早盤回升至約 6.21 萬美元附近。

比特幣一度跌破6.2萬美元！川普發言引爆伊朗戰火疑慮 加密市場再陷震盪(圖：REUTERS/TPG)

市場原先對 Strategy(MSTR-US)周一出售 2.16 億美元比特幣的消息反應相對平淡，但川普表示，美伊暫時停火已經結束，市場開始擔憂雙方恐再度爆發軍事衝突，推升油價與通膨風險，也讓投資人重新評估聯準會 (Fed) 未來升息的可能性，加密貨幣市場賣壓隨之升溫。

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Orbit Markets 共同創辦人 Caroline Mauron 表示，川普的發言使市場憂慮油價上漲將推升通膨，進而增加 Fed 升息壓力，導致比特幣迅速走跌。她認為，6.15 萬美元附近可能形成技術支撐，但隨著地緣政治與總體經濟變數持續發展，市場短期仍將維持高度波動。

中東緊張情勢也衝擊其他金融市場。布蘭特原油價格大漲近 6%，來到每桶 78.55 美元；MSCI 亞太指數一度下跌 1%，印度 Nifty 50 指數跌 1.5%，標普 500 指數期貨同步走弱。此前，美軍空襲伊朗後，荷姆茲海峽商船再度遭遇攻擊，美伊雙方互控違反停火協議，使市場避險情緒升溫。

機構資金持續流入 長線買盤回溫

儘管短線承壓，比特幣近期仍出現部分正向訊號。經歷 6 月重挫 20%、創四年來最差單月表現後，比特幣 7 月至今仍上漲約 5.5%。

市場研究機構 Glassnode 指出，自 6 月 20 日至 7 月 6 日期間，長期持有者平均每天增持約 3 萬 1,800 枚比特幣，顯示部分資金已開始逢低布局。此外，美國上市現貨比特幣 ETF 已連續三個交易日吸引超過 5 億美元資金淨流入，與 6 月單月遭撤出逾 45 億美元形成鮮明對比，反映機構投資人信心逐步回穩。

值得注意的是，本周稍早 Strategy 出售 2.16 億美元比特幣時，市場反應遠比上月冷靜。當時 Strategy 公布自 2022 年以來首次出售比特幣，引發市場明顯拋售；但此次價格僅短暫波動，顯示投資人對其賣幣行動的敏感度已有所下降。

Glassnode 認為，像 Strategy 這樣的大型持有者出售比特幣，卻未對市場造成明顯衝擊，本身就是一項值得留意的訊號。另一方面，Glassnode 比特幣風險指數 (Bitcoin Risk Index) 已由月初的 1 降至 7 月 6 日的 0.56，代表市場風險已有所降溫。

後市仍看中東局勢與機構布局

不過，比特幣自去年 10 月創下逾 12.6 萬美元歷史高點以來，累計跌幅仍超過 50%。Bitrue Research Institute 指出，目前比特幣未實現淨損益 (Net Unrealized Profit/Loss) 降至 0.17，代表多數投資人帳面獲利已大幅縮水，長線持有者可獲利了結的空間正逐漸減少，未來賣壓可能因此降低。