鉅亨網編譯段智恆 2026-07-08 21:30

《路透》報導，南韓記憶體大廠 SK 海力士 (SK Hynix) 美國存託憑證 (ADR) 發行案獲市場熱烈追捧。知情人士透露，由於投資人認購需求已數倍超過發行規模，公司已於美東時間周三 (8 日) 下午完成簿記 (Bookbuilding) 程序，市場預料最終定價將於周四南韓股市收盤後公布，ADR 則預計 7 月 10 日在那斯達克掛牌交易。

此次 ADR 發行規模約 280 億美元，為全球歷來規模最大的股票發行案之一。知情人士指出，美國投資人自詢價階段便踴躍下單，單筆認購金額普遍落在 2 億美元以上，部分大型機構更提出逾 10 億美元的認購需求，帶動整體發行案迅速獲得數倍超額認購。對此，SK 海力士拒絕發表評論。

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根據公司日前公告，Baillie Gifford Overseas Limited、Coatue Management 管理的投資基金，以及 Situational Awareness Partners，均已分別表達認購意願，三家機構合計最高可認購約 70 億美元的 ADR，顯示長線機構資金對 SK 海力士前景高度看好。

儘管近期中東衝突升溫，引發全球科技股震盪，市場對 SK 海力士的投資熱情並未減弱，反映投資人仍積極布局 AI 半導體供應鏈。SK 海力士是全球高頻寬記憶體 (HBM) 龍頭之一，主要客戶包括輝達 (NVDA-US) 及 Alphabet(GOOGL-US)旗下 Google，受惠生成式 AI 與資料中心需求快速成長，公司近年營運表現強勁。不過，在市場震盪下，SK 海力士股價周三盤中仍一度下跌 3.59%。

SK 海力士本周啟動 ADR 發行，將發行 1,779 萬股新股，每 10 單位 ADR 代表 1 股普通股，周一公布的參考價格為每股 ADR 24.25 萬韓元，係依據 7 月 3 日首爾股市收盤價計算。公司預計於周四完成最終定價，並於 7 月 10 日正式登陸那斯達克。