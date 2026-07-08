鉅亨網編譯段智恆 2026-07-09 02:00

美中農產品貿易持續回溫。美國農業部 (USDA) 周三 (8 日) 公布，中國採購 47.2 萬公噸美國黃豆，創 2023 年 11 月以來單日最大採購量，顯示在美中貿易關係逐步改善之際，中國正加快履行擴大採購美國農產品的承諾，也為即將到來的新一輪銷售季增添需求支撐。

根據 USDA 資料，此次中國採購的 47.2 萬公噸黃豆中，13.6 萬公噸將於本銷售年度交付，其餘則安排於下一個銷售年度出貨。市場人士指出，這是中國自 2023 年 11 月以來最大規模的單日美國黃豆採購。

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知情人士透露，在官方公布採購數據前，中國國有糧食貿易商中糧集團 (Cofco) 已於周二晚間再度採購至少 5 船美國黃豆，主要安排於 9 月至 10 月裝運，而本周稍早中糧也已訂購至少 6 船，顯示中國近期持續加大採購力道。以一艘黃豆貨輪約 6 萬公噸估算，中糧近期採購規模相當可觀。

市場認為，採購潮與美國總統川普及中國國家主席習近平 5 月舉行峰會後，美中雙方持續推動貿易承諾有關，也進一步提升市場對中國擴大進口美國農產品的期待。

白宮先前表示，中國同意採購至少 170 億美元美國農產品，並承諾至 2028 年前每年採購至少 2,500 萬公噸美國黃豆。不過，北京並未公開證實相關數字，僅表示雙方正致力於降低部分農產品關稅，並維持去年達成的貿易休戰成果。

Total Farm Marketing 分析師 Naomi Blohm 指出，中國目前只是開始履行原先承諾的採購計畫，這並非新增需求，而是依照雙方既有協議逐步執行。

分析人士認為，隨著美國 9 月即將進入新一輪黃豆銷售年度，中國持續採購可望為美國出口商及農民帶來支撐，也推動芝加哥黃豆期貨近日走強。不過，市場仍密切關注華府與北京是否進一步釋出政策訊號，以及今年稍晚川普與習近平預計會晤前，美中貿易關係是否出現更多進展。