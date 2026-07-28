鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-28 15:10

城堡證券 (Citadel Securities) 預期，美國聯準會 (Fed) 本周將升息 1 碼 (25 個基點)，並認為這個出乎市場預料的決策，將有助於強化 Fed 主席華許(Kevin Warsh) 對抗通膨的公信力。

這家做市商巨擘的總體策略主管 Frank Flight 說，若 Fed 周三宣布升息 1 碼，將再次展現華許屢次強調恢復物價穩定的決心，同時也代表決策官員不再依賴前瞻指引 (forward guidance)，不必再事前預告每一次政策調整。

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Flight 指出：「市場可能再次低估 Fed 鷹派立場的轉變幅度。」他認為，若本周升息，將「正式終結前瞻指引時代」，並凸顯 Fed 政策獨立性。

近年來，Fed 習慣事先向市場釋放政策訊號，但華許希望 Fed 回到對市場溝通較為模糊的時代，類似前主席葛林斯潘 (Alan Greenspan) 執掌時期。

華許也一再表示，希望利率決策會議能有一場「良性的家庭爭論」(good family fight)，本周他很可能如願以償。包括 Fed 理事庫克 (Lisa Cook)、華勒(Christopher Waller) 及傑佛森 (Philip Jefferson) 等官員近期均表示，7 月維持利率不變即可，但若通膨未進一步降溫，將考慮升息。

相較之下，達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 認為現在就應採取行動。她 7 月中旬演說時指出，通膨已高於目標太久，且沒有明顯朝 2% 回落的跡象。

利率交換市場目前反映，Fed 周三升息 1 碼的機率約 40%，以近年 Fed 決策前夕而言，這是相當罕見的高度不確定性。交易員目前已完全消化 9 月升息 1 碼的預期。

Flight 認為，相較於等到 9 月才升息，本周立即行動的市場影響更大，因為此舉將重新塑造市場對 Fed 因應通膨方式的預期。

他表示，本周若出現意料之外的升息，除了有助維持 Fed 打擊通膨的公信力，也將在通膨更加根深蒂固之前，影響企業定價決策與勞工薪資要求，進而降低未來必須進一步緊縮政策的幅度。

雖然近期公布的非農就業與通膨數據轉趨疲弱，一度沖淡市場對 7 月升息的預期，但 Flight 認為，不應僅憑這些數據，就忽視整體通膨風險依然偏高、勞動市場仍具韌性的事實。

另一方面，中東地緣政治局勢依舊充滿變數。美國暫停每日對伊朗發動空襲後，國際油價周一回落。不過，儘管緊張情勢近期略有降溫，在伊朗支持的青年運動 (Houthi，又譯胡塞組支) 威脅紅海沙烏地阿拉伯原油出口下，油價本月仍累計上漲約 20%。

Flight 補充，近期能源價格持續攀升，可能成為促使 Fed 本周升息的關鍵因素。

前堪薩斯聯準銀行總裁喬治 (Esther George) 表示，她認為 Fed 本周決策會議有五成機率維持利率不變，也有五成機率升息。

喬治日前受訪時說：「無論是支持按兵不動或升息，都有相當充分的理由，但華許不會透露任何線索，讓外界知道他傾向哪一種決策。」

她補充說：「如果 Fed 這次升息 25 個基點，我也不會感到意外。目前 2 年期美債殖利率高於聯邦基金利率，這可能足以說服部分官員支持升息，但我仍認為 9 月採取行動的可能性較高。」

前克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 則認為，Fed 周三將維持利率不變，但可能有數名官員投下反對票。