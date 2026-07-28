鉅亨網編譯余曉惠
城堡證券 (Citadel Securities) 預期，美國聯準會 (Fed) 本周將升息 1 碼 (25 個基點)，並認為這個出乎市場預料的決策，將有助於強化 Fed 主席華許(Kevin Warsh) 對抗通膨的公信力。
這家做市商巨擘的總體策略主管 Frank Flight 說，若 Fed 周三宣布升息 1 碼，將再次展現華許屢次強調恢復物價穩定的決心，同時也代表決策官員不再依賴前瞻指引 (forward guidance)，不必再事前預告每一次政策調整。
Flight 指出：「市場可能再次低估 Fed 鷹派立場的轉變幅度。」他認為，若本周升息，將「正式終結前瞻指引時代」，並凸顯 Fed 政策獨立性。
近年來，Fed 習慣事先向市場釋放政策訊號，但華許希望 Fed 回到對市場溝通較為模糊的時代，類似前主席葛林斯潘 (Alan Greenspan) 執掌時期。
華許也一再表示，希望利率決策會議能有一場「良性的家庭爭論」(good family fight)，本周他很可能如願以償。包括 Fed 理事庫克 (Lisa Cook)、華勒(Christopher Waller) 及傑佛森 (Philip Jefferson) 等官員近期均表示，7 月維持利率不變即可，但若通膨未進一步降溫，將考慮升息。
相較之下，達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 認為現在就應採取行動。她 7 月中旬演說時指出，通膨已高於目標太久，且沒有明顯朝 2% 回落的跡象。
利率交換市場目前反映，Fed 周三升息 1 碼的機率約 40%，以近年 Fed 決策前夕而言，這是相當罕見的高度不確定性。交易員目前已完全消化 9 月升息 1 碼的預期。
Flight 認為，相較於等到 9 月才升息，本周立即行動的市場影響更大，因為此舉將重新塑造市場對 Fed 因應通膨方式的預期。
他表示，本周若出現意料之外的升息，除了有助維持 Fed 打擊通膨的公信力，也將在通膨更加根深蒂固之前，影響企業定價決策與勞工薪資要求，進而降低未來必須進一步緊縮政策的幅度。
雖然近期公布的非農就業與通膨數據轉趨疲弱，一度沖淡市場對 7 月升息的預期，但 Flight 認為，不應僅憑這些數據，就忽視整體通膨風險依然偏高、勞動市場仍具韌性的事實。
另一方面，中東地緣政治局勢依舊充滿變數。美國暫停每日對伊朗發動空襲後，國際油價周一回落。不過，儘管緊張情勢近期略有降溫，在伊朗支持的青年運動 (Houthi，又譯胡塞組支) 威脅紅海沙烏地阿拉伯原油出口下，油價本月仍累計上漲約 20%。
Flight 補充，近期能源價格持續攀升，可能成為促使 Fed 本周升息的關鍵因素。
前堪薩斯聯準銀行總裁喬治 (Esther George) 表示，她認為 Fed 本周決策會議有五成機率維持利率不變，也有五成機率升息。
喬治日前受訪時說：「無論是支持按兵不動或升息，都有相當充分的理由，但華許不會透露任何線索，讓外界知道他傾向哪一種決策。」
她補充說：「如果 Fed 這次升息 25 個基點，我也不會感到意外。目前 2 年期美債殖利率高於聯邦基金利率，這可能足以說服部分官員支持升息，但我仍認為 9 月採取行動的可能性較高。」
前克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 則認為，Fed 周三將維持利率不變，但可能有數名官員投下反對票。
梅斯特說：「可以確定的是，官員們將討論是否已到調升利率的時機。他們必須自問，目前的政策利率是否足以讓通膨回到 2% 的目標。華許已多次明確表示，不會容忍通膨持續存在。」
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