鉅亨研報 2026-07-21 17:49

今年第二季全球主要股市迎來強勁成長，與 AI 相關的美股指數以及亞洲的台、韓及日股表現亮眼。展望第三季，野村投信認為，全球經濟基本面強韌，加上 AI 需求強勁，相關企業獲利前景可期，有利風險性資產，債市因投資人對於美國利率政策走向看法分歧，應以區間整理為主，建議保持股優於債的資產配置。股市加碼首選擁有 AI 半導體題材的美股、台灣、韓國及中國 A 股，債市部分看好非投資等級債與可轉換公司債。

野村投信投資長陳致洲表示，第二季全球股市強勁上漲主要是受惠於基本面的帶動，包括良好的 GDP 成長以及優於預期的第一季企業財報，加上美伊達成初步協議，荷姆茲海峽可望恢復航運，國際油價下跌至每桶 80 元以下，減輕通膨壓力，進一步提振市場樂觀情緒，這些因素有助於支持風險性資產的表現。近期股市出現震盪整理，主要是短期漲多之後的適度修正，中長期持續看好的方向不變。以資產配置而言，第三季建議股優於債，降低現金比重。

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陳致洲分析，以基本面來說，G20 全球領先經濟指標顯示強勁的成長動能，顯示全球經濟活動將保持強韌成長；此外，全球製造業 PMI 維持在擴張區間，全球服務業 PMI 也持續位於 50 的榮枯線以上。若美伊達成進一步協議，服務業可望迎來逐步復甦並重拾成長動力。再以企業獲利來說，全球企業獲利正以兩位數的速度成長，受到 AI 相關需求推動的科技股以及受益於油價上漲的能源股，是推動獲利成長與市場表現的主要動力。由於幾乎所有地區和產業的獲利成長預期均持續上調趨勢，凸顯股市基本面仍維持強勁成長。在此情況下，即使目前股市估值較高，但考量未來的成長性後，高估值有望獲得支撐，回檔時可採分批加碼方式持續布局，建議聚焦在成長潛力最佳的 AI 相關市場。

在債市方面，隨著油價走低，通膨壓力明顯降低，即使美國 5 月份通膨數據位於高檔，但預期下半年核心通膨將逐漸回落，並可能在 2027 年第一季降至 3% 以下。雖然聯準會新任主席華許在他第一次主持會議後釋放相對鷹派的態度，引起市場對於今年內升息的擔憂，不過，未來通膨壓力有望減輕，降低政策進一步收緊的可能性。最看好非投資等級債券，偏好較短存續期間債券。

野村投信海外投資部呂丹嵐表示，自 2023 年起 AI 題材的討論度就已經展開，這段時間相關類股的表現亦可圈可點，AI 的強勁需求以及成長前景已是市場高度共識，但今年以來的爆發式漲幅仍是讓不少投資人感到驚訝。事實上，AI 發展造成的股市推升並不誇張，但的確前所未有。過去 30 年全球明顯低度投資 (Underinvested)、經濟成長停滯、長期低利率的投資環境，已隨著 AI 的出現造成趨勢反轉，而反轉的動能巨大。舉例來說，在 2025 年 11 月，市場預估 CSP 企業在 2027 年的資本支出為 6000 億美元，但現在的預估金額已大幅上調至 1 兆美元 (資料來源：JP Morgan；資料日期：2026/06/17)。因此，投資人亦須扭轉思維，持續參與這波由 AI 帶動的成長商機。

固定收益團隊指出，短期來說，隨著通膨壓力降低，加上美國政府利息支出快速增加，預期今年內不會升息。市場已反映聯準會在今年下半年升息 1-2 碼，美國公債殖利率處於相對高位，提供收益緩衝。至於中長期，則須留意五大趨勢，第一個是包括 AI、國防以及綠能方面的鉅額資本支出，預估將從 2026 年的 8.5 兆美元增加至 2030 年的 15.7 兆美元。其次是企業籌資與各國政府支出上升將增加債券供給。第三與第四個趨勢是政府公債可能逐漸失去分散風險的效果以及各國央行對美國公債的購買力下降。最後，中國可能從通縮轉為通貨復膨，而人民幣未來表現可能偏強勢。

附表. 2026 年第三季投資建議

投資建議 股市 債券 股優於債，回檔分批佈局。 聚焦 AI 相關概念市場如美股、台灣、韓國及中國 A 股 首推非投資級債券與可轉換債券

資料來源：野村投信；資料日期：2026/06

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

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野村投信

野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2025 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 9,638 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 8 名。野村投信六度榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金管理公司 (2018~2020，2024~2026)，以及五度獲最佳股票經理公司肯定 (2020~2023，2026)；於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會 (2025/12)；理柏 (2014~2017)；亞洲資產管理雜誌 (2026/01))