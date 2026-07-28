鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-28 17:29

台股今（28）日遭遇空前重挫，指數暴跌超過 2 千點，累計 7 月以來台股加權指數跌點超過 4500 點，市場恐慌情緒迅速蔓延。最新出爐的全球基金經理人調查顯示，超過 80% 的專業投資人直指做多半導體是當前最擁擠的交易，同時擔憂人工智慧泡沫化的比例也首度飆升至 45%，正式超越通膨隱憂成為全球最大尾端風險。法人分析，隨著熱門科技題材面臨估值修正，台股短線震盪劇烈，投資人應透過主動選股與分散配置來降低波動衝擊。

美國銀行最新 7 月全球基金經理人調查報告指出，雖然全球投資人風險偏好略有回升，但對人工智慧題材過熱的疑慮也同步攀升。高達 82% 的經理人認為做多半導體交易已過度擁擠，遠高於做多大型科技股與美元的比例，顯示市場對人工智慧長期成長雖具信心，但短線資金高度集中已帶來沈重的評價壓力。此外，擔憂人工智慧泡沫化的比例從前一個月的 28% 大幅跳升至 45%，並首度超越第二波通膨的 26%，成為經理人眼中的最大尾端風險，反映出機構法人對市場過熱的高度警戒。

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主動摩根台灣鑫收產品經理戴馨玲指出，觀察 7 月以來台股表現，金融保險類股相對抗跌，反觀先前大幅領漲的半導體、電腦周邊設備、通信網路與電子零組件等指數則全面拉回，顯示市場對於熱門題材股確實出現顯著的估值修正壓力。在半導體交易過度擁擠的環境下，投資人若過度集中單一產業，將承受較大的淨值回檔風險，因此透過主動管理與多元產業配置，成為當前穩健因應市場震盪的重要策略。

除了產業配置分散外，法人也建議關注結合掩護性買權設計的投資工具，透過權利金收益來達到對沖風險的效果。在台股歷經單日重挫與全月急跌的艱困時刻，具備防禦機制的產品往往能在震盪中展現相對抗跌韌性。