美股

突破記憶體限制？光互連HBM崛起 供應鏈誰將受益？

鉅亨網新聞中心

隨著 AI 運算架構持續升級，市場開始將「Optical HBM」視為可能改變記憶體與互連方式的重要技術方向。其核心概念，是將傳統靠電訊號、緊貼 GPU 運作的 HBM，進一步演進為透過光互連實現的可擴展高頻寬記憶體架構。這種變化不僅可能重塑 HBM 本身的定位，也有望進一步影響整個 AI 硬體供應鏈的分工與價值分配。

cover image of news article
市場將「Optical HBM」視為可能改變記憶體與互連方式的重要技術方向。(圖：Shutterstock)

南韓總統李在明於週一（29 日）主持「三大超級項目」發布會，宣告南韓將在西南部投入約 800 兆韓元，興建四座晶片工廠，由三星電子與 SK 海力士各承建兩座，目標是在五年內將 DRAM 生產能力翻倍。


分析稱，這是南韓史上規模最大的半導體產業部署，也是一場正式打響的全球 AI 算力基建升級戰。

此波擴產浪潮的核心驅動力，來自生成式 AI 與大型語言模型對 GPU 及 HBM 的指數級需求。

隨著 AI 工作負載持續攀升，對記憶體容量與頻寬的要求日益嚴苛，現行 GPU 與 HBM 緊密封裝的架構，正迅速逼近物理與技術的雙重極限。

TrendForce 數據顯示，HBM 需求於 2025 年年增約 130%，2026 年預計仍將成長約 70%，市場擴張態勢未止步。

為突破現有瓶頸，半導體底層架構正醞釀顛覆性變革。根據《ZDNet》今年 5 月報導，南韓頭部記憶體大廠研發人員透露，業界正探討一種將 GPU 與 HBM 分置於獨立封裝、並以光纖鏈路連接的全新方案，有望使 GPU 可支援的 HBM 容量較現行設計高出數倍。

事實上，三星早在 2023 年便已提出在 HBM 堆疊與處理器封裝內部引入光互連技術，宣稱可達飛秒級延遲，大幅提升頻寬與功耗效率。

今年 3 月，三星晶圓代工部門進一步公布路線圖，計劃自 2028 年起量產被稱為「夢想半導體」的矽光子技術，並將其與 HBM、先進封裝深度整合，全力追趕產業龍頭台積電 (2330-TW) 。

分析指出，傳統 HBM 是透過矽中介層與先進封裝緊貼 GPU 運作，優勢在於極高頻寬與極低延遲，但代價是擴展性受限，容量被封裝空間綁死，同時也帶來功耗與散熱壓力，而且 GPU 與 HBM 幾乎是強綁定關係。

所謂 Optical HBM，則是透過矽光子、共同封裝光學（CPO）或光學 I/O，把部分原本的電連接改為光連接，讓 HBM 不必再完全依附在 GPU 旁邊，可以以更彈性、更大規模的方式被調用與配置，形成類似「記憶體資源池」的概念。

TrendForce 也提到，產業正逐步探索將 HBM 與 GPU 解耦，以突破記憶體容量瓶頸，而光互連被視為可能的關鍵技術路徑之一。

這樣轉變的本質，是為了解決 AI 運算的真正瓶頸已不再只是算力，而是記憶體容量不足、頻寬擴展困難、資料搬運成本過高以及整體功耗快速上升等系統性問題。

產業鏈受益全面盤點

此一架構轉型對半導體供應鏈的影響層面廣泛：

最直接受益：HBM 領域龍頭廠商

最直接受惠的仍然是 HBM 供應鏈核心企業，包括 SK 海力士、三星電子與美光科技 (MU-US) 。

分析指出，若「Optical HBM」最終落地，本質上並不是替代 HBM，而是進一步放大其在 AI 系統中的角色與使用範圍，使其從「GPU 配套零件」，升級為更接近「AI 記憶體基礎設施」的戰略資產。

因此，HBM 的估值邏輯也可能由過去偏景氣循環產業，逐步轉向具結構性瓶頸價值的長期戰略資源。

矽光、CPO 與光 I/O 供應鏈：彈性最大的增量領域

若 Optical HBM 成形，最直接擴張的會是「光互連」相關產業，包括矽光子、光引擎、光電轉換模組與 CPO 等技術路線。

相關受益企業涵蓋博通 (AVGO-US) 、邁威爾科技 (MRVL-US) 、Coherent(COHR-US) 、Lumentum(LITE-US) 、POET Technologies (POET-US) 等矽光與光通訊供應鏈公司。

同時，日本與韓國的材料、光學元件與封裝設備廠也可能同步受益。

但需要注意的是，如果技術重心偏向「封裝內光 I/O」，價值分布可能不會集中在傳統光模組廠，而是轉向能夠進入先進封裝體系的矽光與光引擎供應商。

先進封裝與混合鍵合：整體架構的關鍵底座

Optical HBM 的實現高度依賴先進封裝技術，因此整體受益核心仍在封裝與整合能力上，包括 CoWoS、2.5D/3D 封裝、Chiplet 架構、矽中介層與混合鍵合技術等。

潛在受益廠商包含台積電、日月光 (3711-TW) 、Amkor Technology(AMKR-US) 、ASMPT(00522-HK) 、Ibiden、Shinko Electric Industries。

其中，「混合鍵合」被視為關鍵突破點之一，因為 HBM 堆疊與高密度互連正持續往更細間距、更高頻寬與更低功耗方向演進。業界也普遍認為，2026 年前後將是觀察該技術導入進展的重要時間窗口。

玻璃基板與封裝材料：系統升級下的隱性贏家

若未來封裝架構走向大面積光互連中介層、玻璃基板或面板級封裝，材料供應鏈將迎來新的成長空間。

相關關鍵材料與零組件供應商包括康寧 (GLW-US) 、LG Innotek 等，同時也延伸至 ABF 載板、低損耗材料、光波導材料與散熱材料等領域。

其核心邏輯在於：未來封裝競爭不再只是「電訊號密度」的提升，而是升級為同時涵蓋「電、光、熱與結構穩定性」的系統級整合競爭。

間接受益者：AI 伺服器與 GPU 生態系

整體架構升級同樣會帶動 AI 運算端的需求擴張，包括輝達 (NVDA-US) 、超微半導體 (AMD-US) 、博通、邁威爾科技與台積電等 AI 基礎設施核心企業。

若 Optical HBM 成熟，將有助於突破 GPU 端記憶體頻寬與容量限制，使 AI 叢集能支援更大模型、更長上下文與更高推理吞吐。

但需要區分的是：GPU 廠商屬於「系統性能提升的受益者」，而真正承接新增價值的，仍集中在 HBM、矽光與先進封裝等基礎供應鏈環節。

儘管「光互連 HBM」描繪出極具張力的技術願景，但業界普遍認為，這條路仍屬「遠期戰略期權」。

短中期內，傳統的 2.5D/3D 銅線封裝與 CoWoS 技術依然是市場主力，光互連架構的全面商用落地，預計仍需跨越數年的技術與量產考驗。


文章標籤

HBM記憶體光學光互連GPUAI人工智慧封裝台積電三星SK海力士美光半導體輝達TOP

相關行情

台股首頁我要存股
台積電2505+3.94%
日月光投控703+3.38%
美光科技1154.29+0.79%
博通377.75+1.42%
邁威爾科技297.89+7.25%
連貫394.47+0.83%
魯門特姆控股858.06+0.78%
POET Technologies Inc10.28+4.37%
安可86.23+4.72%
康寧255.43-0.10%
輝達200.09+2.63%
超微半導體580.91+7.68%
ASMPT238.800+10.1%
韓元/美元0.0006+0.00%

鉅亨贏指標

了解更多

#W底

偏強
日月光

71.43%

勝率

#營收獲利增加

偏強
日月光

71.43%

勝率

#極短線強勢

偏強
台積電

50%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
台積電

50%

勝率

#營收創高股

偏強
台積電

50%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty