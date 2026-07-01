鉅亨網新聞中心 2026-07-01 12:16

市場傳出，台積電 (2330-TW) 正規劃在 2029 年前後，由現行矽中介層逐步轉向採用「CoPoS」大尺寸玻璃中介層技術。

台積電傳將「玻璃中介層」作為未來十年重大決策。(圖：Shutterstock)

分析人士指出，隨著 AI 晶片進入更大規模整合（包括多顆 HBM4E 甚至 HBM5E 記憶體堆疊），封裝技術將成為算力競賽關鍵瓶頸。

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在此趨勢下，台積電若成功導入 CoPoS 與玻璃中介層架構，將可能進一步鞏固其在先進封裝市場的領先地位，同時對競爭對手如英特爾 (INTC-US) 的 EMIB 等技術形成壓力。

半導體分析師 Andrew Lu 指出，當輝達 (NVDA-US) 、超微半導體 (AMD-US) 等 GPU 客戶，以及亞馬遜 (AMZN-US) 、Google(GOOGL-US) 、Meta(META-US) 與微軟 (MSFT-US) 等 AI ASIC／TPU 大廠，為了追求更高算力，預計從 2028 年開始導入更複雜的晶片設計，例如多層邏輯電晶體堆疊，並將 HBM 記憶體數量從目前的 12 顆 HBM4E，進一步提升到 20 至 24 顆 HBM5E。

隨著晶片變得越來越大，對封裝用的矽中介層需求也出現明顯變化。以 12 吋晶圓為例，如果是較小的 5.5x reticle（約 70mm×70mm）晶片設計，一片晶圓大約可以切出 8 片矽中介層；但當晶片放大到 9x reticle（約 90mm×90mm）時，產量會降到約 5 片；如果再放大到 14x reticle（約 110mm×110mm），甚至可能只剩約 4 片。

換句話說，如果未來 AI 晶片全面走向 9x 或 14x 這種大尺寸設計，即使總需求沒有變，矽中介層的產能也會直接減少約 40% 到 50%。

如果再考慮製程良率等因素，實際供給緊縮甚至可能超過一半。在這種情況下，高階矽中介層價格上漲一倍，市場認為是合理的發展。

正因為這種結構性變化，Lu 解讀台積電未來可能會更積極推動新一代封裝技術，也就是以玻璃中介層取代部分矽中介層需求，並透過 CoPoS 從傳統圓形晶圓轉向方形面板架構，加速擴產與量產進程。

Lu 預期，一旦相關技術成熟，CoPoS 可能在 2029 年前後進入快速放量階段，成為台積電未來十年在 AI 先進封裝領域的重要發展方向。

Lu 推估，台積電 CoWoS 產能在 2026 年底可能達每月約 20 萬片，2027 年成長至 28 萬片，2028 年進一步至 36 萬片，但自 2029 年起擴張速度可能趨緩。