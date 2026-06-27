鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-27 16:40

馬斯克出聲認同蘋果庫克警告：記憶體短缺「前所未見」。(圖：Shutterstock)

根據《Business Insider》報導，馬斯克近日在社群平台 X 上轉發了一則引用庫克發言的貼文。

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庫克本月稍早曾形容，當前的記憶體短缺是「百年一遇的大洪水」，並表示自己「在過去 40 多年，從未在任何領域見過這樣的狀況」。

對此，馬斯克回應表示認同，並寫道，這也是他「見過的最大價格漲幅」。

記憶體晶片廣泛用於各類消費電子產品，需求急遽攀升加上成本飆漲，已嚴重侵蝕企業利潤，迫使多家公司不得不上調產品售價。

這波缺貨潮的核心原因在於人工智慧（AI）熱潮。隨著財力雄厚的雲端服務業者及資料中心持續擴建，記憶體晶片產能承受巨大壓力，導致成本暴增、供給吃緊，許多消費電子廠商因而紛紛將成本轉嫁到消費者身上。

蘋果罕見地在週四宣布調漲 MacBook、iMac、iPad、HomePod 以及 Apple TV 的售價，部分產品漲幅高達 300 美元。微軟 (MSFT-US) Xbox 也跟進漲價，宣布自 8 月 1 日起，Xbox 遊樂器售價將上調 100 至 150 美元。

面對缺貨困境，馬斯克直言問題的根源所在。他在 X 上寫道:「相對於需求而言，產能缺口非常嚴重。我們需要大幅提高產能。」

事實上，馬斯克先前已多次提及記憶體晶片短缺對特斯拉的潛在衝擊，尤其是在確保公司有足夠供應，以推動其 AI 發展藍圖。