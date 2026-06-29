鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2026-06-29 21:49

隨著全球記憶體價格飆漲，美國消費者與企業正式採取法律行動。全球三大 DRAM 製造商三星電子、SK 海力士與美光科技 (MU-US) ，近日遭美國加州北區聯邦地方法院受理集體訴訟。原告指控三家公司合計掌控逾九成市場，涉嫌聯手限制產能、操縱價格與壟斷市場，共同策劃了一場「記憶體末日」（RAMpocalypse）。

涉聯手策畫「記憶體末日」 美光、三星、SK海力士在美挨告反壟斷。(圖:shutterstock)

這起案號「3:26-cv-06345」的反壟斷訴訟，訴狀內容直指，自 2022 年市場低迷以來，這三家大廠便展現出高度的「默契」。儘管傳統經濟學原則認為市場價格暴漲應會促使廠商增加供給以搶佔市佔，但在本案中，廠商卻不約而同地縮減 DDR3 與 DDR4 等傳統 DRAM 的產線。

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數據顯示，過去 4 年內，記憶體價格瘋狂暴漲了約 700%，這顯然非單純的市場供需失衡，而是人為操控的結果。

三大巨頭對外宣稱，產能缺口源於 AI 應用爆發導致的資料中心需求激增。然而，原告指出這正是廠商的戰略選擇：透過將有限產能大規模轉移至利潤豐厚的高頻寬記憶體（HBM），並優先與蘋果、聯想等科技巨頭簽訂長期供貨合約，這些廠商實際上剝奪了一般零售市場的資源。

對於中小型企業與終端消費者而言，這種做法無異於被迫為 AI 繁榮買單，導致記憶體模組與顯示卡價格持續失控。

為何市場未出現新競爭者來打破壟斷？訴狀分析指出，DRAM 市場具有極高的進入門檻：興建一座晶圓廠成本高達 150 億至 200 億美元，且需數年建設期；先進製程涉及數十年的技術積累；加上嚴格的產品認證流程與出口管制限制。

這些結構性障礙，使得這三家巨頭能夠在限制供應時，不必擔心外部競爭者的低價侵蝕，進而鞏固其絕對優勢。

歷史上第三次循環 難逃壟斷質疑

這並非三大廠首次面臨操縱價格的指控。早在 2005 年，三星與海力士就曾因 1999 至 2002 年間的價格操縱行為遭到美國司法部重罰，總金額高達數億美元。

原告律師強調，這已是同一市場、同樣成員的「第三次」壟斷戲碼。儘管三大廠尚未公開回應此次訴訟，但面對排山倒海的民怨，這場攸關全球硬體物價的司法對決，勢必將成為 2026 年全球科技界最受矚目的焦點。

目前，代表原告的反壟斷律師事務所 Bathaee Dunne 正尋求將案件擴展為涵蓋所有購買含 DRAM 產品的普通消費者與企業。

訴訟請求包括頒布禁令以阻止持續的反競爭行為，並要求被告賠償三倍損失，以及負擔訴訟與律師費用。