鉅亨網新聞中心 2026-06-28 23:20

隨著人工智慧（AI）熱潮持續推升高頻寬記憶體（HBM）與 DRAM 需求，全球記憶體市場供需失衡，價格持續攀升，不僅讓終端產品面臨漲價壓力，也再度引發晶片供應商與大型品牌客戶之間的價格攻防。

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蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克日前就表示，由於記憶體晶片成本攀升，公司不得不上調 Mac 與 iPad 售價，並將漲價原因歸咎於美光等記憶體供應商。

對此，國外財經網紅「BluthCapital」就發布一段虛構對話，內容假借美光執行長口吻表示：「十多年來，蘋果公司一直以 5 美元的價格採購我們的晶片，簡單封裝後，轉手就作為 99 美元的配置升級賣給消費者，甚至還嘲笑我們將晶片提價至 7 美元的微小訴求。而如今，我們將晶片售價提高到了 50 美元，他們卻反手就對自己的客戶漲價了 250 美元。」

該內容並非真實訪談，而是該網紅透過一貫的虛構對話，諷刺科技產業商業模式與供應鏈現象。

值得注意的是，美光執行副總裁暨業務執行長 Sumit Sadana 日前於 2026 年 6 月財報發布後接受《華爾街日報》訪問時，確實也談到大型客戶壓低採購價格所造成的影響。

Sadana 表示，公司曾向幾家「積極壓低價格談判」的客戶指出，此種做法缺乏建設性。由於當時產品售價過低、產業獲利能力惡化，整個記憶體產業在 2023 年被迫取消或延後大量投資計畫。

他進一步指出，在 2022 年至 2023 年記憶體市場景氣低迷期間，部分大型客戶趁價格谷底大幅壓低採購價格，一度讓美光毛利率跌至負值，也使晶片廠缺乏資金興建新晶圓廠或擴充產能。

Sadana 並未直接點名任何客戶，但市場普遍將其發言解讀為針對蘋果等大型終端品牌。

AI 需求帶動供不應求 聯想預估高價記憶體將持續至 2030 年前

除了供應商之外，終端設備業者也開始對記憶體價格提出警示。

聯想 (03396-HK) 日前就在 ISC 2026 超級電腦大會表示，在 AI 伺服器需求快速成長帶動下，DRAM 與 NAND 價格短期內恐持續維持高檔，2030 年前高價可能成為市場新常態，價格未必能回落至 2025 年初的低點。

市場預估，2026 年第三季記憶體價格可能再上漲約 50%，第四季仍有約 40% 的漲幅，最快要到 2028 年才有機會迎來供需改善。

包括美光、三星電子及 SK 海力士均表示，目前供貨依然吃緊，即使積極擴產，新增產能仍難以滿足 AI 市場需求。其中，SK 海力士甚至已提前規劃 2030 年前完成大規模擴產，以因應長期需求成長。

聯想認為，記憶體價格持續上升將推高電腦、智慧手機、SSD 等終端產品成本，因此建議企業透過降低硬體需求、優化軟體配置、提升 GPU 運算效率等方式降低記憶體使用量；市場也傳出部分手機品牌可能重新推出 4GB 記憶體的入門機種，以控制成本。

傳蘋果爭取採購中國記憶體晶片 降低成本壓力

另一方面，根據《金融時報》報導，面對記憶體成本持續攀升，蘋果據傳正遊說美國政府，希望取得許可，採購中國記憶體製造商長鑫存儲的記憶體，以分散供應來源並降低成本。

報導指出，目前蘋果消費性 DRAM 主要仰賴美光、三星電子及 SK 海力士三家供應商。隨著 HBM 產品排擠產能，消費性記憶體供給持續吃緊，引進新的供應來源有助降低採購成本。

長鑫、長江儲存雖暫未進實體清單。但多次被美國國防部列入 1260H 清單，此前一度短暫移出又被緊急撤回。美方曾暫緩將其納入實體清單以緩和貿易摩擦，但若批准蘋果採購，預料將面臨國會高度關注與政治壓力。