鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-01 17:30

川普政府因應即將侵襲美東的危險熱浪，宣布美國最大電網進入電力緊急狀態，以防電力系統因用電激增而承受過大壓力。

美國能源部周二 (30 日) 發布緊急命令，授權服務 13 個州、約 6700 萬人口的 PJM Interconnection 轄區內各發電廠，以最大負載運轉，並可暫時超出部分環保法規限制。

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能源部也發布第二項命令，允許 PJM 轄區在「最後手段」下啟用備用發電機。PJM 表示，兩項命令將持續至美東時間 7 月 3 日晚間 11 時 59 分。

PJM 周一向能源部提出申請，警告在氣溫預料突破華氏 100 度 (約攝氏 38 度) 的情況下，用電需求可能創下歷史新高。

美國能源部表示，此次破天荒發布緊急狀態命令是絕對必要的，旨在確保有充足的電力供應，以保障公眾的生命安全。

根據美國國家氣象局 (NWS) 預測，一股被稱為「熱穹」(heat dome)的高壓系統將籠罩美東，從華盛頓一路延伸至波士頓，使高溫持續累積。數百項單日高溫紀錄可能被追平或改寫，目前已有超過 20 個州發布高溫警報。

今年夏季，美國電力系統面臨格外嚴峻考驗。除了高溫帶動空調需求外，人工智慧 (AI) 資料中心快速擴張也推升整體用電量。

事實上，能源部上月就曾發布緊急命令，授權 PJM 動用備用發電資源，以降低美國中大西洋地區停電風險。