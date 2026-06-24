蘋果轉向英特爾代工？分析師：真正效益恐待2028年後
鉅亨網編譯段智恆
蘋果 (AAPL-US) 傳出將與英特爾 (INTC-US) 合作生產晶片，若交易成真，不僅有助於蘋果取得更多先進製程產能，也將成為英特爾晶圓代工業務的重要里程碑。不過，分析師指出，即使雙方順利達成協議，從晶片設計到量產仍需數年時間，短期內難以對雙方營運帶來明顯貢獻。
根據市場消息，這項尚未獲得蘋果與英特爾正式證實的合作案，反映雙方各自需求。對蘋果而言，主要代工夥伴台積電 (2330-TW)(TSM-US) 正面臨 AI 晶片需求爆發帶來的產能壓力，包括輝達 (NVDA-US) 等客戶大量搶占先進製程資源。蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 今年 4 月也曾坦言，供應鏈產能限制已影響部分 iPhone 銷售表現。
對英特爾而言，則是重振晶圓代工業務信譽的重要機會。近年來，美國政府透過補貼與關稅政策推動半導體製造回流，美國總統川普更積極扶植本土晶片產業。英特爾除了被視為美國半導體戰略的重要支柱外，也獲得輝達約 50 億美元投資，進一步強化其晶圓代工布局。
量產最快也要等到 2027 年後
儘管市場對合作案抱持高度期待，但業界普遍認為成果不會立即顯現。Future Horizons 執行長 Malcolm Penn 指出，即使在最理想情況下，首批晶片也至少需要兩到三年才能正式出貨。
他表示，像蘋果這類高度複雜的系統單晶片 (SoC) 設計本身就需要約兩年時間，之後還要經過數個月製造驗證與量產爬坡，因此整體時程相當漫長。
分析師對蘋果未來可能採用的製程技術看法不一。部分人士認為，蘋果可能選擇與特斯拉 (TSLA-US) 相同的 14A 製程，但該技術距離大規模量產仍有數年時間；另一些分析師則認為，蘋果可能優先考量成熟度與穩定性，選擇 18A-P 或 Intel 3 等較成熟製程。
TECHnalysis Research 分析師 Bob O"Donnell 表示，若蘋果希望採用最先進的 14A 製程，最快也要等到 2028 年至 2029 年才可能實現。不過，一旦合作落地，對英特爾晶圓代工業務以及美國半導體製造產業而言，都將具有重大象徵意義。
英特爾仍需證明量產實力
事實上，自錯失 AI 浪潮初期商機後，英特爾近年積極爭取代工客戶。今年 4 月成功拿下特斯拉訂單後，市場如今更關注是否能進一步贏得蘋果青睞。
不過，多位分析師認為，蘋果初期可能採取較保守策略，先以 MacBook Air 或部分 iPad Pro 等產品中的次要晶片進行測試，再逐步擴大合作規模。
最大挑戰仍在於良率 (yield)。良率是指晶圓上成功製造且可正常運作晶片的比例，而蘋果長期與台積電合作，對製程穩定度與良率要求極高。過去英特爾曾多次遭遇製程延誤與良率問題，因此能否達到蘋果標準仍有待驗證。
Freedom Capital Markets 科技研究主管 Paul Meeks 指出，市場目前對英特爾寄予高度期待，但投資人似乎假設公司能完美執行所有計畫。儘管英特爾最新製程已有明顯進步，但考量過去 20 年執行紀錄，市場仍應對最樂觀情境保持一定程度的保留態度。
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