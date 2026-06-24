鉅亨網編譯段智恆 2026-06-24 22:00

高通 (QCOM-US) 周三 (24 日) 宣布，將以約 39 億美元的股票交易收購 AI 軟體新創公司 Modular，進一步強化人工智慧軟體能力，並加速布局資料中心市場，以挑戰 AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 的領先地位。

根據提交給監管機關的文件，這項交易預計於 2026 年下半年完成。屆時，高通將向 Modular 股東發行約 1,920 萬股股票作為對價。以高通周二收盤價每股 204.13 美元計算，交易價值約 39 億美元。消息公布後，高通盤前股價上漲約 1.3%。

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高通表示，Modular 打造的是一套開放式 (open)、以 AI 為核心(AI-native) 的軟體平台，可讓 AI 模型在不同硬體架構上高效運行。該公司由多位參與現代 AI 基礎設施建設的工程師創立，其技術能在多種晶片平台上提供業界領先的運算效能。

隨著 AI 熱潮持續升溫，全球晶片業者正積極透過併購取得關鍵技術與人才。高通近年來除了鞏固智慧手機晶片業務外，也積極拓展 AI 與資料中心市場，希望建立更完整的產品與軟體生態系，縮小與輝達之間的差距。

高通指出，Modular 技術的最大優勢在於彈性。客戶可根據需求選擇透過雲端資料中心、智慧手機或其他終端裝置執行 AI 服務，讓模型能夠跨不同晶片與硬體平台部署。由於 AI 應用未來將同時運行於雲端與邊緣裝置，因此市場對開放式軟體架構的需求正持續提升。

相較之下，部分競爭對手長期批評輝達的平台生態系較為封閉，容易讓客戶受限於單一供應商。高通則希望透過 Modular 的開放架構，提供企業更多選擇與靈活性。

Modular 成立於 2022 年，總部位於矽谷，由 Chris Lattner 與 Tim Davis 共同創辦。兩人曾於 Google 共事，並因不滿 AI 基礎設施過於分散而創立 Modular，希望打造更統一的 AI 開發平台。