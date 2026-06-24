鉅亨網編譯段智恆 2026-06-24 22:30

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周三 (24 日) 表示，隨著伊朗戰事接近尾聲，美國經濟有望重拾動能，並對今年經濟成長率重返 3% 以上表達信心。他同時重申川普政府推動的「3-3-3 計畫」仍有機會實現，包括 3% 經濟成長率、3% 的赤字占 GDP 比率，以及每日增加 300 萬桶國內原油產量。

貝森特接受《CNBC》節目《Squawk Box》訪問時表示，美國經濟基本面依然強勁，今年經濟成長率有機會「看到前面是 3 的數字」。他認為，美國經濟在今年 2 月時一度接近 4% 的成長速度，只是在美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，經濟動能受到部分影響。

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不過，美國近兩季經濟表現相對疲弱。數據顯示，美國 2026 年第一季國內生產毛額 (GDP) 折合年率成長 1.6%，高於前一季的 0.5%，但仍低於市場對強勁復甦的期待。2025 年全年經濟成長率則為 2.1%。

除了成長目標外，貝森特也強調削減財政赤字的重要性。他表示，希望在川普本屆任期結束前，能讓赤字占 GDP 比率降至 3% 左右。一旦達成這項目標，美國便有機會開始降低整體債務占經濟規模的比重。

根據官方數據，美國 2025 年底赤字占 GDP 比率為 5.8%，雖低於前兩年超過 6% 的水準，但在和平時期仍屬偏高。分析指出，新冠疫情期間大規模財政支出效應持續延續，加上政府融資成本攀升，使財政壓力居高不下。

截至 2026 會計年度前八個月，美國財政赤字累計達 1.25 兆美元，較去年同期下降 9%。不過，利息支出仍是聯邦政府僅次於社會安全支出的第二大開支項目，高利率環境持續加重政府財政負擔。

川普近期多次呼籲聯準會 (Fed) 降息，以降低國債利息成本並減輕財政壓力。然而，面對今年通膨再度升溫，聯準會迄今仍拒絕進一步降息。