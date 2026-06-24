鉅亨網編譯段智恆 2026-06-24 23:00

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周三 (24 日) 表示，美國與伊朗談判內容包括讓伊朗重新接軌美元體系，並以美元計價其石油銷售。他指出，這將是美國重新鞏固美元在全球經濟主導地位的一部分。

貝森特接受《CNBC》訪問時表示，美方在伊朗談判中看到，伊朗未來將以美元開立發票、計價石油交易。他強調，美國政府正透過一系列措施推動美元影響力回升，美元主導地位對美國至關重要。

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貝森特也透露，美國財政部將在卡達杜哈監督伊朗遭凍結資金的處理流程。他表示，其中很大一部分資金將用於採購美國食品與藥品，等於把相關資金重新導回美國產品。

談到歷任財長常被問及是否支持「強勢美元」時，貝森特表示，真正重要的是採取正確政策，讓美元保持強勢。他認為，美國經濟正逐漸拉開與全球其他地區的差距，這將支撐美元走強；即便利率下調，只要經濟加速，美元仍有機會維持強勢。

貝森特周二晚間在紐約經濟俱樂部也表示，「強勢美元」概念不應只用匯率高低衡量。他提到，美元自去年初以來走貶，但他並不會單純因美元貶值有助經濟就感到滿意，因為匯率只是螢幕上的價格，真正關鍵在於美元作為全球核心貨幣的地位。

除了伊朗，貝森特也提到委內瑞拉。他表示，委內瑞拉也將以美元計價交易，並重新回到美元體系。在先前制裁制度下，委內瑞拉無法使用美元交易，只能折價將原油出售給中國，且無法取得美元收入。如今，美元將成為委內瑞拉貿易的核心。