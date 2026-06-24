鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-25 04:30

比特幣週三 (24 日) 跌破 6 萬美元整數關卡，創下近一年新低，並引發加密貨幣概念股全面血染。市場擔憂全球最大企業級比特幣持有者 Strategy (MSTR-US) 面臨資產價值縮水與融資壓力，拖累相關股票及數位資產市場同步走弱。

比特幣跌破6萬美元創一年新低 Strategy崩跌逾9%(圖：shutterstock)

根據市場數據，比特幣 (BTC) 過去 24 小時跌幅超過 5%，最低觸及 59,300 美元附近，較 2025 年 10 月創下的歷史高點回落逾 50%。以太幣 (ETH) 同步下跌近 6%，跌至約 1,555 美元，Solana (SOL) 與 XRP 等主要加密貨幣也普遍走低。

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加密貨幣相關個股首當其衝。Strategy 股價週三重挫超 9% 至每股 94.22 美元，跌至 2024 年初以來最低水準；加密貨幣交易所 Coinbase (COIN-US) 下跌逾 5%，Robinhood (HOOD-US) 跌幅超過 6%，比特幣礦商 MARA Holdings (MARA-US) 與 Riot Platforms (RIOT-US) 同樣下跌約 4%。

市場聚焦 Strategy 與優先股賣壓

近期市場關注焦點已從比特幣本身擴大至 Strategy 的資本結構。該公司目前持有接近 85 萬枚比特幣，是全球最大的企業級比特幣持有者，其股價與比特幣價格高度連動。

除了普通股遭遇拋售外，Strategy 發行的高收益優先股 STRC 同樣面臨沉重賣壓，盤中一度跌至 79.85 美元，創掛牌以來新低。

STRC 目前名目股息殖利率約 11.5%，但由於股價跌至約 80 美元附近，實際殖利率已超過 14%。市場人士指出，在美國無風險利率仍低於 4% 的情況下，超過 14% 的殖利率通常反映投資人對發行人財務風險的疑慮正在快速升高。

部分分析人士認為，投資人開始擔憂若比特幣持續下跌，Strategy 以發債與發行優先股籌資買進比特幣的模式將面臨更大壓力，進一步影響市場信心。

AI 股反彈 資金撤離加密貨幣市場

加密貨幣做市商 Wintermute 表示，目前市場尚未出現新的現貨比特幣 ETF 資金流入，各類代幣之間的價格連動性則持續上升，顯示市場情緒仍偏向保守。

該公司預估，比特幣短期交易區間落在 61,242 至 63,563 美元之間。