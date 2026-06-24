鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-24 21:42

美股周三 (24 日) 開盤變動不大，在連續兩個交易日走低後暫時止跌。隨著油價回落、科技股自本周拋售潮中反彈，市場情緒略有回穩，但投資人仍保持觀望，等待記憶體大廠美光 (Micron) 盤後公布財報，以評估 AI 基礎建設投資熱潮能否持續支撐科技股漲勢。

截稿前，道瓊工業指數漲近 40 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲近 150 點或 0.60%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數漲近 0.7%。台積電 ADR 漲近 0.6%。

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美股期貨周三走高，油價持續回落帶動市場風險偏好回升，投資人則將焦點轉向記憶體大廠美光即將公布的財報，希望藉此檢視人工智慧 (AI) 基礎建設投資熱潮是否仍具支撐力。

標普 500 指數期貨上漲 0.3%，那斯達克 100 指數期貨反彈 0.6%。此前市場擔憂科技股估值過高，那指周二重挫逾 3%。亞洲市場方面，南韓 Kospi 指數勁揚 3.3%，帶動亞股跌幅收斂；歐洲 Stoxx 600 指數則變動不大。

作為 AI 浪潮最大受惠者之一，美光財報成為市場關注焦點。受惠於資料中心與 AI 基礎建設需求強勁，美光股價今年以來已飆漲逾 260%，儘管周二單日下跌 13%，仍是美股自中東戰爭引發低點反彈以來的領漲個股之一。

Panmure Liberum 策略主管 Joachim Klement 表示，美光面臨的最大問題並非公司本身，而是市場對其財報寄予過高期待。即使繳出亮眼成績單並提供穩健展望，也未必足以滿足投資人的高度預期。

另一方面，中東局勢緩和跡象持續推動油價下跌。布蘭特原油價格重挫逾 3%，跌破每桶 75 美元，創下中東戰事爆發以來新低。市場觀察到，通過荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 的船舶已重新開啟衛星定位訊號，顯示航運業者對區域安全的信心逐漸恢復。

油價回落也有助於紓解通膨壓力。美國柴油價格自 3 月中旬以來首次跌破每加侖 5 美元，美國公債同步走高，10 年期公債殖利率下跌 5 個基點至 4.45%。

市場也持續見證 AI 投資熱潮帶來的龐大資金需求。南韓記憶體大廠 SK 海力士 (SK Hynix) 稍早宣布計劃透過赴美上市募資 290 億美元，加入近期 AI 相關企業大舉籌資行列。此前，SpaceX 完成史上最大 IPO，而 Alphabet 也傳出計畫籌資 850 億美元發展 AI 業務。

儘管資金持續湧入 AI 供應鏈，交易員仍警告，若美光財報或財測未能達到市場預期，科技股可能再度出現劇烈波動。MPPM 交易主管 Guillermo Hernández Sampere 指出，對於反映整個產業景氣的明星企業而言，市場期待往往不斷提高，而當預期過高時，任何失望情緒都可能迅速反映在股價表現上。

截至台北時間周三（24 日）21 時許：

焦點個股：

Cerebras(CBRS-US) 早盤股價下跌 12.42%，至每股 198.56 美元

AI 晶片公司 Cerebras 盤前重挫 11%，主因公司公布 5 月上市以來首份財報後引發市場失望。Cerebras 第一季每股虧損 22 美分，營收 1.934 億美元。此外，公司預估第二季核心毛利率將降至 36% 至 38%，低於第一季的 46.5%，引發投資人對獲利能力轉弱的擔憂。

美光 (MU-US) 早盤股價上漲 2.20%，至每股 1,073.80 美元

記憶體大廠美光盤前上漲逾 2.5%，自前一交易日重挫 13% 後反彈。市場正聚焦美光將於周三盤後公布的最新財報，希望藉此評估 AI 資料中心需求與記憶體市場景氣是否仍維持強勁成長動能。

安謀 (ARM-US) 早盤股價下跌 0.26%，至每股 365.46 美元

晶片設計公司安謀 (Arm Holdings) 盤前上漲 3%，受惠於瑞銀 (UBS) 與 TD Cowen 同步調升目標價。兩家機構認為，隨著 Agentic AI(代理式 AI)快速普及，市場對中央處理器 (CPU) 需求前景改善，有望進一步推升安謀核心 CPU 業務成長潛力。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

DWS 預計美國今年經濟將成長 3.2%，明年預測為 2.3%，當中 AI 或會是美國經濟的重要貢獻因素。 DWS 亞太區首席投資總監吳雙榮預計，Fed 將在明年 5 月前降息兩次，聯邦基金利率目標範圍料降至介乎 3% 至 3.25%。她解釋聯準會主要關注通膨預期和失業率。