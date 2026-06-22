鉅亨網編譯段智恆 2026-06-23 02:00

美國科技巨頭周一 (22 日) 遭遇賣壓，投資人對 AI 基礎建設支出持續攀升感到憂心，拖累 Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、微軟(MSFT-US) 及 Meta(META-US)等大型科技股走低。其中，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)盤中重挫 6%，創下 2025 年 5 月以來最大單日跌幅，市值恐蒸發超過 2,560 億美元。

市場擔憂 AI 投資回報仍未明朗之際，Google DeepMind 再度傳出核心人才流失。曾獲諾貝爾獎的資深研究科學家 John Jumper 宣布離開 Google，轉投 AI 新創公司 Anthropic，成為近期最新一位出走的重要 AI 人才。此前不久，Google 工程副總裁 Noam Shazeer 也宣布加入 OpenAI，引發市場對 Google AI 競爭力的關注。

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亞馬遜盤中下跌 4.8%，Meta 與微軟跌幅則接近 3%。三家公司合計市值單日恐蒸發逾 2,480 億美元。分析人士指出，大型雲端服務供應商近年承諾投入數千億美元擴建 AI 資料中心與運算基礎設施，但市場仍在等待能夠證明這些投資足以帶來相應報酬的具體成果。

Aptus Capital Advisors 投資組合經理 David Wagner 表示，目前市場正出現 AI 產業鏈分歧現象，投資人開始區分哪些企業是 AI 支出的受益者，以及哪些企業是承擔龐大資本支出的買單者。

另一方面，剛完成 IPO 的 SpaceX(SPCX-US) 延續跌勢，股價重挫超過 10%，連續第三個交易日下跌。該公司周一宣布將發行優先無擔保公司債 (senior unsecured notes)，進一步引發市場獲利了結賣壓。