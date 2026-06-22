鉅亨網編譯段智恆 2026-06-22 23:30

太空探索公司 SpaceX(SPCX-US) 周一股價重挫 10%，延續近期回檔走勢，若跌勢持續，將連續第三個交易日收黑。這家由馬斯克創立的太空與人工智慧公司，雖然上市初期掀起市場熱潮，但在股價快速飆升後，投資人開始獲利了結，導致漲勢降溫。

截稿前，SpaceX 盤中股價下跌 9.22%，每股暫報 167.94 美元。

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SpaceX 於 6 月 12 日完成史上規模最大的首次公開募股 (IPO) 之一，發行價為每股 135 美元。上市後前兩個完整交易日股價強勁上漲，推升公司市值一度超越亞馬遜(AMZN-US)，甚至短暫超越微軟(MSFT-US)，躋身全球市值最高企業之列。

不過，SpaceX 上周已開始出現修正跡象，周三與周四分別下跌 5% 與 3.6%，而周一盤中再度重挫 10%。儘管如此，截至上周四收盤為止，股價仍較 IPO 發行價上漲約 37%。

除了股價波動外，SpaceX 周一也宣布將發行優先無擔保公司債 (senior unsecured notes)，並揭露截至 6 月 19 日止，公司持有現金及約當現金達 1,008 億美元，顯示其資金實力依然雄厚。

市場對 SpaceX 的投資熱情，主要來自對馬斯克長期推動太空產業與人工智慧發展的期待。不過，公司目前仍處於虧損狀態。財報顯示，SpaceX 2025 年淨虧損達 49 億美元，今年第一季也虧損 42.8 億美元，獲利能力仍有待驗證。

此次股價回落也意味著不少在上市後追價買進的投資人，先前帳面獲利已大幅縮水。市場人士認為，隨著 IPO 蜜月行情逐漸消退，投資人未來將更關注 SpaceX 的實際營運表現、AI 投資布局以及獲利改善進度。