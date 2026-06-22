鉅亨網編譯段智恆 2026-06-23 01:00

AI 晶片龍頭輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 正積極推動人形機器人 (humanoid robots) 發展，並將「安全性」視為產業邁向大規模商用的關鍵門檻。輝達周一宣布推出一套專為人形機器人設計的軟硬體方案，希望讓機器人能夠在與人類近距離互動甚至發生肢體接觸時，仍能即時做出安全判斷，進一步加速機器人進入工廠、物流、零售及醫療等場域。

不只做晶片！輝達瞄準人形機器人2000億美元商機(圖：REUTERS/TPG)

市場普遍認為，人形機器人將成為繼生成式 AI 之後的下一個大型成長市場。根據巴克萊 (Barclays) 預估，到 2035 年，人形機器人產業營收規模可望達到 2,000 億美元。包括輝達在內的矽谷科技巨頭，正競相投入相關技術研發，希望搶占未來數十億台機器人的市場商機。

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從自駕技術延伸 輝達打造機器人安全平台

輝達此次推出的 Halos 平台，核心技術源自自駕車安全系統。公司表示，未來人形機器人必須具備類似人類的環境感知能力，才能在真實工作環境中與人類協作。

目前工業機器人的安全機制大多採取保守策略，一旦感測器偵測到人員接近，機器便會停止運作或降低速度，以避免碰撞風險。然而這種方式也限制了生產效率，並阻礙機器人與人類共同完成工作，例如遞送物品、協助搬運重物等情境。

輝達產品管理資深總監 Amit Goel 指出，傳統機器人的安全概念通常是將機器關在圍欄內，或依賴感測器在發現障礙物時立即停機，但對於人形機器人而言，這種做法已不足以應付複雜環境。

因此，輝達希望透過 Halos 軟體搭配 IGX Thor 運算平台，讓機器人能即時分析周遭環境，自主判斷哪些物體可以接觸、搬運或施加力量，而非單純依靠停止動作來確保安全。

機器人市場規模上看 2000 億美元

輝達表示，Halos 將率先應用於包括 Agility Robotics 開發的人形機器人 Digit 等產品。這些機器人未來除了依賴自身感測器外，也能整合外部攝影機與環境監測設備，取得更完整的周遭資訊。

例如自動駕駛堆高機可透過倉庫內其他攝影機觀察轉角後方情況，進而決定是否維持速度前進或減速避讓，大幅提升作業效率與安全性。

為協助業者加快產品上市，輝達也成立專門實驗室，協助機器人製造商進行安全測試與認證準備工作。公司工程團隊將在正式送交監管機關前進行預檢查與技術調整，以縮短產品商業化時間。

Agility Robotics 技術長 Pras Velagapudi 指出，人形機器人與自駕車最大的差異在於，後者只需避免碰撞，而前者必須理解何時該接觸、搬動或支撐物體，因此安全系統必須更為複雜。他認為，產業將先從結構化程度較高的倉儲與物流環境開始發展，之後逐步擴展至零售、醫療照護及建築等領域。