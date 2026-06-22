美伊會談取得突破！伊朗原油出口獲准延續至8月底
鉅亨網編譯段智恆
美國財政部周一 (23 日) 宣布，在美伊雙方於瑞士舉行會談並取得進展後，將允許伊朗在未來 60 天內持續進行原油生產、交付與銷售，作為雙方外交協商框架的一部分。
美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 透過社群媒體表示，財政部已發布一項為期 60 天的臨時一般許可(general license)，授權伊朗原油相關活動持續進行至 8 月 21 日。此舉被視為華府在核談判與區域安全議題上釋出善意的重要訊號。
消息發布前，美國副總統范斯 (JD Vance) 表示，美伊在瑞士的談判取得「重大進展」。他指出，伊朗已同意允許國際原子能總署 (IAEA) 核查人員重返境內，作為推動伊朗永久放棄核武計畫的重要一步。
儘管伊朗上周末曾宣布關閉荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz)，引發市場對全球能源供應的擔憂，但美國中央司令部表示，該海峽實際上並未關閉。范斯並透露，雙方已建立機制確保荷姆茲海峽維持開放，而伊朗也承諾保障該航道的自由通行。
另一方面，美國海軍上周已解除對伊朗港口及沿海地區的封鎖措施。隨著區域局勢降溫，多艘伊朗超級油輪在戰事期間關閉船舶追蹤訊號後，近期已重新開啟訊號並載運原油離開當地港口。
根據資料顯示，在美國今年 4 月對伊朗實施海上封鎖前，伊朗原油出口裝載量通常超過每日 150 萬桶，但 5 月已降至約 26 萬桶，顯示封鎖措施對伊朗能源出口造成明顯衝擊。目前中國仍是伊朗原油最主要的出口市場。
航運數據也顯示，荷姆茲海峽通行量正逐步恢復。市場情報公司 Kpler 統計指出，上周六共有 35 艘船舶通過荷姆茲海峽，但周日因市場對海峽是否關閉仍存疑慮而降至 17 艘。儘管航運活動已有回升跡象，但仍遠低於戰前每日逾 100 艘船舶通行的正常水準。
市場人士認為，美國允許伊朗原油出口在短期內維持正常運作，有助於穩定全球能源供應與油價走勢，也反映華府正透過外交途徑尋求緩和中東緊張局勢。後續談判能否進一步推動核協議及區域安全安排，將成為市場關注焦點。
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