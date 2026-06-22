鉅亨網編譯段智恆 2026-06-22 20:00

美國副總統范斯 (JD Vance) 周一 (22 日) 表示，儘管談判過程中一度出現相互施壓與緊張言論，但美國與伊朗在瑞士布爾根施托克 (Bürgenstock) 舉行的會談已取得「重大進展」，雙方並持續推進有關伊朗核問題及區域安全的協商。

前腳互嗆後腳談判！范斯：美伊已取得重大進展(圖：REUTERS/TPG)

范斯向媒體表示，伊朗已同意允許國際原子能總署 (IAEA) 核查人員重返伊朗，這項決定是美方的重要外交成果，也是推動伊朗永久放棄核武計畫的重要第一步。

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他坦言，談判期間確實出現一些威脅性言論與抱怨聲浪，但雙方並未因此中斷對話。「雖然有一些威脅，也有一些抱怨，但最終談判持續進行，而且我們取得了重大進展。」范斯說。

美伊會談周末一度面臨考驗。伊朗宣布因以色列空襲黎巴嫩、違反停火協議，決定關閉荷姆茲海峽，引發市場對中東局勢再度升溫的擔憂。不過雙方談判仍持續推進，並未因此破局。

范斯指出，美方目前正與區域各方合作建立一套避免衝突升級的「降溫機制」(deconfliction mechanism)，以防止局勢失控擴大。他強調，美國希望促成區域停火，並要求黎巴嫩真主黨 (Hezbollah) 停止向以色列發動攻擊，讓以色列民眾能夠在和平環境下生活。