〈美股盤後〉美解除伊朗石油制裁60天 那指標普收黑 SpaceX遭血洗 美光飆近7%

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-06-23 05:16

那指標普收黑 SpaceX遭血洗 美光飆近7% (圖：shutterstock)

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美伊談判傳進展，油價週一回落，卡達與巴基斯坦斡旋人士表示，美國與伊朗官員已同意在 60 天內完成最終協議的談判路線圖。

此外，美國財政部解除伊朗制裁，批准未來 60 天恢復伊朗石油銷售，也進一步壓低油價。

8 月交割的布蘭特原油期貨下跌 3.31%，收每桶 77.90 美元；7 月交割的西德州原油 (WTI) 期貨下跌 2.32%，收每桶 74.82 美元。

本週市場焦點將轉向週四公布的 5 月個人消費支出物價指數 (PCE)，這是聯準會最重視的通膨指標。根據 FactSet 調查，即使扣除食品與能源價格後，核心 PCE 增幅仍可能高於 4 月。

在上週聯準會釋出偏鷹派訊號後，市場已將首次升息預期提前至最快 10 月，投資人正密切關注最新通膨數據是否將進一步強化升息預期。

美股週一 (22 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 148.01 點，或 0.29%，報 51,712.71 點。

那斯達克指數下跌 351.33 點，或 1.33%，報 26,166.60 點。

S&P 500 指數下跌 27.79 點，或 0.37%，報 7,472.79 點。

費城半導體指數上漲 292.94 點，或 2.04%，報 14,634.72 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 465.49 點，或 2.64%，報 17,158.54 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭全面走低。Meta (META-US) 下跌 2.32%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.34%；Alphabet (GOOGL-US) 重挫 4.99%；微軟 (MSFT-US) 下跌 3.18%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 4.75%。

台股 ADR 漲勢強勁。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.20%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 7.54%；聯電 ADR (UMC-US) 飆升 14.20%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.55%。

企業新聞

Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 週一急挫超 5% 至每股 349.56 美元，市場擔憂 AI 人才流失，繼 Google 工程副總裁 Noam Shazeer 轉投 OpenAI 後，Google DeepMind 資深研究科學家 John Jumper 近日也宣布離職。

在週三盤後公布財報前夕，美光 (MU-US) 強升近 7% 至每股 1,211.38 美元，創下歷史新高。

Bernstein 將目標價調升至 1,300 美元，Needham 則上調至 1,550 美元。記憶體族群同步走強，希捷科技 (STX-US) 漲幅超 2%，SanDisk (SNDK-US) 勁揚超 4%。

SpaceX (SPCX-US) 崩跌超過 16% 至每股 154.60 美元，遭遇上市以來最糟日，市值蒸發 4000 億美元，也是美國公司史上第二大單日市值跌幅。市值排名從全球第六跌至第七，落後於台積電。

若以 6 月 16 日創下的 211.39 美元高點計算，SpaceX 股價已回吐約 27%；不過，相較於每股 135 美元的 IPO 價，累計仍上漲約 14.5%。

Getty Images (GETY-US) 暴漲超 90% 至每股 1.15 美元。Getty Images 上週日宣布與 OpenAI 達成合作協議，Getty 內容將整合至 OpenAI 搜尋服務及 ChatGPT 平台。

華爾街分析

儘管近期股市承壓，美國銀行資產管理集團投資策略師 Tom Hainlin 認為，目前環境仍有利於美國大型股。

他指出，在中東衝突尚未完全落幕、全球石油供應仍未恢復正常之際，美國擁有充足能源供應，加上企業獲利透明度較高，仍是相對具吸引力的市場。

Hainlin 表示，只要消費者持續擁有收入、對就業市場保持信心，企業也願意擴張投資，整體經濟環境仍將支撐股市表現。