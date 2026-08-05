鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-08-06 04:49

SpaceX (SPCX-US) 週三 (5 日) 股價重挫逾 13% 至每股 108.27 美元，市值一夕蒸發 2,250 億美元，主因市場對公司大舉投入人工智慧 (AI) 基礎建設的資本支出感到憂心，儘管第二季營收優於市場預期、虧損也持續收斂，但龐大的現金消耗仍成為投資人關注焦點。

SpaceX市值一夕蒸發2250億美元 AI燒錢疑慮蓋過亮眼財報 (圖：shutterstock)

這是 SpaceX 自 6 月完成歷史性 IPO 後首度公布財報。執行長馬斯克 (Elon Musk) 在法說會上同步描繪未來藍圖，將公司 2030 年營收目標上調至 1 兆美元，較原先預期提前一年達成，並宣布計畫最快於明年開始部署太空資料中心，進一步強化 AI 基礎設施布局。

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不過，相較於營運成長，市場更聚焦於現金流表現。SpaceX 今年前兩季自由現金流均呈現大幅流出，其中第二季資本支出高達 183.6 億美元，較去年同期增加約 28 億美元。

公司表示，第二季資本支出中約有 158 億美元投入 AI 業務，顯示 AI 已成為目前最重要的投資方向。IPO 前，SpaceX 便將自己定位為兼具太空、衛星通訊與 AI 基礎建設的科技公司，希望藉此吸引更多投資人。

從營運表現來看，AI 業務仍是成長最快的部門。第二季營收年增 247% 至 26 億美元，主要受惠於新增雲端服務合約，單季帶來約 16 億美元 AI 基礎設施收入，同時整體運算容量也提升至 1.4GW。

然而，目前最主要的獲利來源仍是以 Starlink 為核心的衛星通訊業務。受惠於 Starlink 用戶數較去年同期倍增，第二季該部門營收年增 66% 至 43 億美元，持續穩居公司最大收入來源，客戶涵蓋一般消費者、企業、政府，以及航空、郵輪等商業市場。

財報顯示，SpaceX 第二季營收達 78.1 億美元，高於市場預估的 68.1 億美元；調整後每股虧損為 0.09 美元，也較去年同期的每股虧損 0.34 美元明顯改善。

不過，研究機構 Vital Knowledge 指出，雖然營收與 EBITDA 表現亮眼，但自由現金流惡化反映公司正以前所未見的速度投入 AI 建設，短期內將持續對財務造成壓力，這也是市場對財報反應偏向保守的主因。

SpaceX 由馬斯克於 2002 年創立，目前業務涵蓋三大領域，包括太空發射 (Space)、衛星通訊 (Connectivity) 與人工智慧 (AI)。其中，Starlink 衛星網路仍是公司規模最大的業務，IPO 後則積極擴大 AI 基礎設施布局，希望打造新的成長引擎。