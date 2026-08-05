SpaceX市值一夕蒸發2250億美元 AI燒錢疑慮蓋過亮眼財報
鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電
SpaceX (SPCX-US) 週三 (5 日) 股價重挫逾 13% 至每股 108.27 美元，市值一夕蒸發 2,250 億美元，主因市場對公司大舉投入人工智慧 (AI) 基礎建設的資本支出感到憂心，儘管第二季營收優於市場預期、虧損也持續收斂，但龐大的現金消耗仍成為投資人關注焦點。
這是 SpaceX 自 6 月完成歷史性 IPO 後首度公布財報。執行長馬斯克 (Elon Musk) 在法說會上同步描繪未來藍圖，將公司 2030 年營收目標上調至 1 兆美元，較原先預期提前一年達成，並宣布計畫最快於明年開始部署太空資料中心，進一步強化 AI 基礎設施布局。
不過，相較於營運成長，市場更聚焦於現金流表現。SpaceX 今年前兩季自由現金流均呈現大幅流出，其中第二季資本支出高達 183.6 億美元，較去年同期增加約 28 億美元。
公司表示，第二季資本支出中約有 158 億美元投入 AI 業務，顯示 AI 已成為目前最重要的投資方向。IPO 前，SpaceX 便將自己定位為兼具太空、衛星通訊與 AI 基礎建設的科技公司，希望藉此吸引更多投資人。
從營運表現來看，AI 業務仍是成長最快的部門。第二季營收年增 247% 至 26 億美元，主要受惠於新增雲端服務合約，單季帶來約 16 億美元 AI 基礎設施收入，同時整體運算容量也提升至 1.4GW。
然而，目前最主要的獲利來源仍是以 Starlink 為核心的衛星通訊業務。受惠於 Starlink 用戶數較去年同期倍增，第二季該部門營收年增 66% 至 43 億美元，持續穩居公司最大收入來源，客戶涵蓋一般消費者、企業、政府，以及航空、郵輪等商業市場。
財報顯示，SpaceX 第二季營收達 78.1 億美元，高於市場預估的 68.1 億美元；調整後每股虧損為 0.09 美元，也較去年同期的每股虧損 0.34 美元明顯改善。
不過，研究機構 Vital Knowledge 指出，雖然營收與 EBITDA 表現亮眼，但自由現金流惡化反映公司正以前所未見的速度投入 AI 建設，短期內將持續對財務造成壓力，這也是市場對財報反應偏向保守的主因。
SpaceX 由馬斯克於 2002 年創立，目前業務涵蓋三大領域，包括太空發射 (Space)、衛星通訊 (Connectivity) 與人工智慧 (AI)。其中，Starlink 衛星網路仍是公司規模最大的業務，IPO 後則積極擴大 AI 基礎設施布局，希望打造新的成長引擎。
SpaceX IPO 發行價為每股 135 美元，上市後股價一度衝破 200 美元，但近期已明顯回落，較高點蒸發逾 1 兆美元市值，顯示市場對公司長期成長前景仍抱持期待，但對短期高額 AI 投資與現金流壓力保持審慎態度。
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