鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-18 20:08

英國央行（BOE）周四（18 日）宣布將基準利率維持在 3.75% 不變，符合市場預期。不過，決策委員會（MPC）內部出現 7 比 2 的分歧投票結果，外部委員葛林（Megan Greene）加入首席經濟學家皮爾（Huw Pill）陣營，主張立即升息 1 碼（25 個基點）至 4%，反映部分官員仍擔憂通膨壓力恐持續存在。

英國央行表示，近期油價回落令人鼓舞，並下調今年第四季通膨高點預估至 3.25%，低於 4 月預測的 3.6%。然而，在美伊僅達成暫時停火協議、中東局勢仍具不確定性的情況下，央行維持既有政策指引，強調將持續密切關注能源市場與通膨風險，必要時準備採取行動，確保通膨中期回到 2% 目標。

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油價回落舒緩壓力 但官員仍警戒第二輪通膨效應

英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）指出，近來油價下跌是令人樂見的發展，但能源價格未來走勢仍難以預測，若長時間維持高檔，仍可能推升物價壓力。

會議紀錄顯示，多數決策官員認為，自中東衝突爆發以來金融環境收緊，已在一定程度上提供對抗通膨的保護作用，因此目前有空間維持利率不變。不過，委員會同時警告，若物價再度升溫，政策反應必須保持果斷，以防止薪資與物價形成所謂的「第二輪效應」。

支持升息的葛林認為，目前英國家庭對未來通膨的預期仍處高檔，央行應提前採取行動以穩定市場信心。皮爾也主張，及早升息有助於避免通膨預期進一步失控。

相較之下，外部委員丁格拉（Swati Dhingra）則表示，在缺乏更多證據顯示通膨衝擊進一步惡化前，沒有充分理由預防性升息。副總裁隆巴德利（Clare Lombardelli）與拉姆斯登（Dave Ramsden）也認為，目前維持利率不變較為合適，應等待更多有關戰事及能源價格的訊號。

就業與經濟成長轉弱 英國央行選擇觀望

最新官方數據顯示，自今年 2 月中東衝突爆發以來，英國已流失約 6.4 萬個工作機會，民間企業薪資增幅降至五年來最低水準。英國央行指出，相關數據顯示勞動市場正逐步降溫，有助於降低通膨持續升高的風險。

經濟成長方面，英國 4 月國內生產毛額（GDP）月減 0.1%，但央行認為潛在成長動能仍維持穩定，預估第一季與第二季經濟成長率均約為 0.2%。

市場反應方面，英鎊兌美元一度跌至 4 月初以來最低水準，交易員略微降低對未來升息的押注。目前市場已完全反映今年至少升息一次的預期，並預估第二次升息機率約為 30%。