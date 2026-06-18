鉅亨網編譯段智恆 2026-06-19 00:00

美伊達成初步和平協議後，市場原本期待能源價格回落將降低全球通膨壓力，並為各國央行提供轉向寬鬆政策的空間。然而，隨著能源供應鏈受損影響恐持續至明年，加上部分主要經濟體通膨仍高於目標水準，全球央行近期反而紛紛展現更偏鷹派的立場，顯示新一輪升息風險尚未解除。

分析人士指出，中東衝突雖然暫時停火，但戰爭期間造成的基礎設施損害以及全球原油庫存減少，意味著能源市場恢復正常可能需要更長時間。尤其是美國與英國等經濟體，在 2021 至 2022 年通膨飆升後，至今仍未完全將物價漲幅壓回央行目標區間，讓決策官員對通膨風險保持高度警戒。

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Fed 帶頭轉鷹 市場重新定價利率路徑

聯準會 (Fed) 周三舉行新任主席華許 (Kevin Warsh) 上任後首場政策會議，不僅維持利率不變，也透過最新利率預測暗示今年仍可能升息。英國央行 (BOE) 雖然按兵不動，但決策委員會已有兩名官員主張立即升息；歐洲央行 (ECB) 與日本銀行 (BOJ) 則已先後採取升息行動。

市場認為，Fed 立場轉變尤其值得關注。今年初，投資人原本預期 Fed 將在 2026 年降息兩至三次，但如今市場已開始反映未來數月可能升息兩次的情境。由於金融市場會提前調整預期，實際上金融條件已在央行正式行動前開始收緊。

TS Lombard 經濟學家 Dario Perkins 表示，隨著荷姆茲海峽有望重新開放，市場很容易認為全球升息周期已經結束，但這樣的判斷可能過於樂觀。他指出，核心通膨仍然偏高，全球經濟成長也有望重新加速，這些因素都可能迫使央行維持緊縮立場。

Capital Economics 經濟學家 Stephen Brown 認為，Fed 最新訊號顯示決策官員已對升息持開放態度。若單從通膨預測來看，Fed 甚至已有足夠理由考慮進一步升息。

這也意味著美國總統川普過去多次呼籲的降息，短期內恐怕難以實現。市場分析指出，華許不僅在通膨問題上展現比預期更強硬的態度，還計畫成立多個委員會檢討 Fed 運作模式，在相關改革完成前，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 缺乏調整政策方向的誘因。

「Fed 效應」擴散 全球央行面臨相同難題

儘管近期油價回落，但市場對未來能源供應仍存疑慮。目前布蘭特原油現貨價格約為每桶 77 美元，12 月期貨價格則約 76 美元，顯示市場並未完全相信和平協議能長期維持，或認為能源供應正常化仍需時間。

Fed 立場轉向也開始影響全球市場。日元近期大幅走貶，再度引發日本政府可能干預匯市的討論。部分分析師認為，若 Fed 維持偏鷹派立場，將進一步壓低日元匯價，迫使日本央行加快升息步伐，以避免輸入性通膨升溫。

住友三井信託資產管理 (Sumitomo Mitsui Trust Asset Management) 策略師 Katsutoshi Inadome 表示，Fed 偏鷹派導致日元貶值，可能促使日本央行加快升息腳步。他指出，疲弱日元已開始推升日本長期通膨預期，相關壓力未來可能持續存在。

除了日本之外，英國央行內部升息聲浪持續增加，挪威央行也警告通膨過高，預料今年稍晚仍有升息可能。至於歐洲央行，在上周率先升息後，本周也重申不排除進一步收緊政策。