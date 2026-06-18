鉅亨網編譯段智恆 2026-06-18 21:10

英國央行 (BOE) 周四 (18 日) 以 7 比 2 的投票結果決定將基準利率維持在 3.75% 不變，符合市場預期。不過，相較於利率決議本身，市場更關注的是分析師對未來政策走向的解讀。多數機構認為，隨著美伊達成停火協議、油價自高點回落，英國面臨的通膨風險已有所緩解，這讓英國央行暫時無需急於升息，但若能源市場再度出現波動，升息壓力仍可能捲土重來。

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油價回落降低升息急迫性 市場關注荷姆茲海峽動向

Raymond James Wealth Management 歐洲策略師 Jeremy Batstone-Carr 表示，若美伊和平協議得以維持，將有助於消除未來通膨的一項重大風險。雖然決策官員不會掉以輕心，但目前跡象顯示通膨壓力仍受到控制，無需進一步將利率推向更具限制性的水準。

他認為，英國央行官員可能願意容忍通膨暫時高於目標，因為現階段的價格壓力較可能屬於短期現象，並有望隨著時間推移逐步降溫。

高盛資產管理 (Goldman Sachs Asset Management) 固定收益總體投資主管 Simon Dangoor 也指出，英國央行目前仍有時間評估能源衝擊的實際影響。近期偏弱的經濟數據提醒決策官員，若過早升息，恐對經濟成長造成不必要的打擊。

他表示，疲弱的勞動市場以及已具限制性的利率環境，可能讓英國央行繼續按兵不動。不過，一旦荷姆茲海峽重啟進度受阻，導致能源供應再度緊張，升息壓力勢必重新升高。

通膨風險仍存在 市場甚至開始討論降息可能

Aberdeen 副首席經濟學家 Bartholomew 指出，兩名官員支持升息，顯示英國央行內部仍有人擔憂潛在通膨壓力。不過，近期能源價格回落，加上最新通膨數據表現較預期溫和，使情勢發展大致符合央行先前假設的樂觀情境，因此多數委員選擇維持利率不變。

他認為，雖然能源價格上限調整後，未來通膨仍可能進一步上升，但目前看來尚未形成持續性的物價壓力。因此，英國央行有機會避免像歐洲央行 (ECB) 那樣展開升息循環，甚至若能源價格持續降溫，市場討論焦點未來可能重新回到降息議題。

施羅德 (Schroders) 資深經濟學家 Luke Brown 也表示，疲弱的就業市場與經濟成長動能，將有助於降低第二輪通膨效應風險。不過，他提醒英國央行不能過度樂觀，若民眾通膨預期持續攀升，央行仍可能被迫出手升息。

摩根大通私人銀行 (JPMorgan Private Bank) 全球投資策略師 Madison Faller 則形容，本次會議的核心訊息是「爭取時間」。她表示，雖然近期通膨數據優於預期，但各項前瞻指標仍顯示物價存在上行風險，因此英國央行短期內雖不急於升息，仍需維持偏鷹派立場。