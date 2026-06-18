鉅亨網編譯段智恆 2026-06-18 20:40

美國政府周四 (18 日) 與能源燃料公司 Energy Fuels 簽署一項金額達 7.25 億美元的有條件貸款承諾協議，協助擴大美國本土稀土加工能力，進一步降低對中國稀土供應鏈的依賴。

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根據美國戰爭部 (Department of War) 旗下戰略資本辦公室 (Office of Strategic Capital, OSC) 公布的聲明，這筆資金將協助 Energy Fuels 擴大業務版圖，從原本以鈾礦生產為主，進一步投入稀土分離與金屬化製程領域。相關技術是生產永久磁鐵的重要環節，也是建立完整稀土供應鏈的關鍵步驟。

值得注意的是，美國總統川普已將原國防部 (Department of Defense) 更名為戰爭部 (Department of War)，而此次貸款計畫也是美國強化關鍵礦產自主供應戰略的一環。

近一年來，隨著中國收緊稀土磁鐵出口管制，美國及多個國家紛紛加大對稀土開採、提煉與加工產業的投資，希望降低供應鏈風險並提升自主生產能力。稀土磁鐵廣泛應用於電動車馬達、風力發電機、硬碟機以及核磁共振造影儀 (MRI) 等醫療設備，是能源轉型與國防工業的重要基礎材料。

OSC 表示，Energy Fuels 在正式取得貸款資金前，仍須完成財務、法律、技術及其他相關盡職調查程序。不過，官方並未進一步說明具體審查條件與時程安排。

戰略資本辦公室指出，未來若 Energy Fuels 成功擴大稀土磁鐵相關產能，將可直接支援美國境內永久磁鐵製造設施，並強化國防工業及其他特殊工業產品的供應鏈韌性。