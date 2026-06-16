鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-16 21:38

美股周二 (16 日) 開盤漲跌互見，投資人在聯準會 (Fed) 新任主席華許 (Kevin Warsh) 主持的首次利率決策會議前保持觀望。儘管美伊和平協議前景帶動市場風險偏好升溫，並推動道瓊工業指數前一交易日再創歷史新高，但隨著油價持續走低、美債殖利率回落，市場漲勢暫時降溫。另一方面，甫完成 IPO 的 SpaceX 延續強勁買盤，股價再度大漲，持續成為市場焦點。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 400 點或近 0.8%，那斯達克綜合指數維持平盤，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數跌 0.02%。台積電 ADR 跌近 0.5%。

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標普 500 指數期貨周二變動不大，此前該指數自上周四以來累計上漲約 2%；那斯達克 100 指數期貨則小幅走高。債市方面，美國公債價格上揚，美元持穩，國際油價則持續走弱，西德州中質原油 (WTI) 跌至每桶 78 美元附近。

市場目前最關注的事件，是華許 (Kevin Warsh) 出任 Fed 主席後的首場貨幣政策會議。儘管市場普遍預期 Fed 將於周三維持利率不變，但投資人更在意華許如何在會後記者會中回應通膨前景，以及近期能源價格回落對貨幣政策的影響。

Panmure Liberum 策略師約克萊門特 (Joachim Klement) 表示，目前市場所有目光都集中在 Fed 身上，特別是華許將如何平衡通膨升溫壓力，以及荷姆茲海峽重啟後能源價格可能下滑所帶來的影響。

另一方面，美國總統川普宣布與伊朗達成和平協議後，市場風險情緒持續改善。貝萊德 (BlackRock) 全球固定收益投資長里德 (Rick Rieder) 指出，目前貨幣市場基金中仍有約 8 兆至 9 兆美元資金等待進場，而地緣政治風險降溫正為這些資金重返股市打開大門。他也提到，SpaceX 上市已迫使許多投資人重新調整投資組合配置，以騰出資金參與這檔熱門新股。

此外，卡達也計畫在荷姆茲海峽恢復通航後迅速提高液化天然氣 (LNG) 產量，希望在兩個月內恢復大部分出口能力。

油價跌至 3 月初以來最低水準後，已幾乎完全回吐中東衝突期間的漲幅。分析人士認為，能源價格回落將有助於紓解通膨壓力，這也讓本周 Fed 會議的政策訊號與華許對未來利率路徑的看法，成為市場下一階段關注焦點。

截至台北時間周二（16 日）21 時許：

焦點個股：

SpaceX(SPCX-US) 早盤股價上漲 7.23%，至每股 206.42 美元

太空探索公司 SpaceX 周二盤前股價續揚逾 10%，延續上市以來的強勁漲勢。該公司 IPO 發行價為每股 135 美元，上周五正式於那斯達克掛牌交易。截至盤前，股價報約 212 美元，較 IPO 價格大漲約 57%，顯示投資人持續看好其太空產業與人工智慧 (AI) 業務發展前景。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 2.42%，至每股 401.19 美元

特斯拉周二盤前股價小幅走跌，這起因於知名投資人 Ross Gerber 的一番驚人言論。Gerber 在接受媒體採訪時表示，如果這家電動車製造商不與 SpaceX 合併，其估值將失去支撐，甚至變得「毫無價值」。

羅賓漢 (HOOD-US) 早盤股價上漲 0.99%，至每股 99.10 美元

線上券商 Robinhood 周二盤前股價上漲逾 2%。此前公司宣布將裁減約 10% 全職員工，約 290 人受影響，以精簡管理層級並提升營運效率。Robinhood 表示，此次重整預計產生約 2,000 萬美元資遣及員工福利相關費用。儘管啟動裁員計畫，公司強調目前業務表現依舊強勁，6 月至今股票、選擇權及預測市場交易量均創下新高。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

瑞銀將對 Fed 降息時間的預期推遲至 2027 年 3 月和 6 月，不再預期今年會有任何降息。該機構稱，此舉反映了其對本周會議將釋放鷹派訊號的判斷。瑞銀目前預計，Fed 將在明年 3 月和 6 月分別降息 1 碼 (25 個基點)，而先前的預測為 2026 年 12 月和 2027 年 3 月各降息 1 碼。